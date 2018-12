Vähemmän selvityksiä, enemmän toimintaa

Retkeilypolut, luistelukentät ja harjut liittyvät monilla vapaa-aikaan. Kangasalan kaupunginpuutarhurilla Jari Järvisellä ne ovat kuitenkin enimmäkseen työhön liittyviä asioita – ja hänen arvionsa mukaan Kangasalan poluille mahtuisi kaupunkilaisia nykyistä enemmänkin. Järvinen luotsaa Liiku ja leiki -työryhmää, jonka ohjenuorana on kohentaa ulkoliikuntapaikkoja enemmän toiminnan kuin teoreettisten selvitysten kautta.

Harjujen ja vesistöjen kaupungissa ulkoilumahdollisuuksien luomiselle on luonnostaan erinomaiset puitteet.

Kaupungin harteille jää, miten saadaan ihmiset tarttumaan terveydellekin hyödyllisiin, luonnossa liikkumisen tarjoamiin kokonaisvaltaisiin elämyksiin. Yksinkertaisimmillaan – ja välillä myös tehokkaimmillaan – se tarkoittaa helposti saavutettavia ympärivuotisia kohteita, joissa on helpot pysäköintimahdollisuudet. Se on pienten asioiden huomioimista, kuten laavujen kunnossapitoa sekä retkeilyreittien laatimista eripituisiksi ja haastavuudeltaan eritasoisiksi.

– Välttämättä ei tarvitse keksiä mitään uutta ja ihmeellistä. Tärkein kysymys on, miten saadaan kaikki vauvasta vaariin innostumaan, Jari Järvinen sanoo.

Ulkoilureiteissä pyritään huomioimaan helpon saavutettavuuden lisäksi esteettömyys, ja esimerkiksi yleisiä leikkikenttiä on kunnostettu vähintään yksi vuodessa.

Lähimetsiin löytää kuitenkin yhä yllättävän harva. Varsinkin muualta Kangasalle muuttaneilla ei usein ole tietoa, uskaltaisiko lähimetsässä liikkua tai kenties jopa marjastaa. Välttämättä ei ole edes tiedossa, minkä kadun päästä lähimetsään olisi mahdollista päästä.

Kaupunginpuutarhuri Järvinen ei usko, että jokaista metsäalaa voitaisiin erikseen viitoittaa niiden löytämisen helpottamiseksi. Tietoa yritetään silti tarjota kaupunkilaisille mahdollisimman paljon.

– Digitaalista materiaalia tehdään lisää koko ajan, ja myös karttoja esimerkiksi retkeilyyn. Ne menevät kuin kuumille kiville, hän tietää.

Liikkuen ja leikkien

Liiku ja leiki -työryhmä on toiminut Kangasalla nykymuodossaan muutaman vuoden. Sen toimintaperiaate on yksinkertainen: vähemmän selvityksiä, enemmän toimintaa ja mahdollisimman laaja vaikuttavuus kaikille toimille.

Tähän tarkoitukseen työryhmä saa vuosittain 100 000 euron rahoituksen, jonka satsaamisella vapaa-ajan ja virkistysmahdollisuuksiin halutaan antaa käytännön tukea kaupungin nykyiselle strategialle.

Vuodelle 2018 kirjatut työryhmän projektit on ymmärrettävästi saatu melko lailla valmiiksi.Tänä vuonna on satsattu muun muassa laavuihin Vehoniemessä ja 9-tien varrella.



Sen sijaan Kyötikkälään mietitty frisbeegolf-rata pantiin hetkeksi hyllylle. Harrastajien toivomalle radalle etsitään uutta paikkaa suunnitelmien herätettyä vastustusta. Keskeisellä paikalla sijaitsevan riittävän suuren alueen löytäminen ei välttämättä ole helppoa, ja tässäkin kaupunkilaisten apua otetaan vastaan.

– Kuuntelemme yleisestikin kaupunkilaisten ajatuksia herkällä korvalla, vaikka emme koko ajan erikseen järjestäkään kyselyitä. Emme ylenkatso mitään ideoita, mutta tietenkään emme voi tehdä asioita, joihin meillä ei ole sillä hetkellä rahaa.

Liiku ja leiki -työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginpuutarhuri Järvinen, jonka titteli johtaa helposti harhaan. Puutarhurin työ ei ole pelkkää kukkien kastelua ja katselua.

– Se on niin kaikkea muuta. Pitää oikeastaan tietää kaikesta vähän kaikkea: materiaaleista, sähköstä, kone- ja laitepuolelta… Arki on kaikenlaista valmistelevaa hommaa. Minun tehtäväni on luoda väelle edellytykset tehdä työtään. Meillä on hoidettavina reitit, rannat, kentät ja puistometsät, hän kertoo.

Vaikka Kangasala ei suoranainen golfin Mekka olekaan, on Järvinen kokenut hyötyvänsä paljon aiemmasta työstään golfkenttämestarina.

– Siinä joutui keskittymään kasvin fysiologiaan, lajikevalintoihin, ravinnetasoon ja kasteluun, ja samat lainalaisuudet pätevät urheilukentilläkin. Golfin puolella kentänhoito on toki intensiivisempää. Molemmissa töissä on tärkeää muistaa se, että kenttiä hoidetaan käyttöä eikä katselua varten, Järvinen hymähtää.

Ulkoilumahdollisuuksia työkseen järjestelevä Järvinen tunnustautuu itsekin ulkoilmaihmiseksi – joskaan ei fanaattiseksi sellaiseksi.

– Olen luonto-orientoitunut – tunnen jonkin verran lintuja ja kaloja, ja harrastan hiihtoa, melontaa ja kalastusta. Hallintotyöt pitävät toimistolla paljon, mutta tykkään olla ulkona niin paljon kuin vain mahdollista, kädet syvällä mullassa.