Luja-Lukko varmisti jo jatkopaikkansa – sunnuntaina vuoden viimeinen kotipeli

Pälkäneen Luja-Lukko pelaa nyt monien mielestä jopa kaikkien aikojen kautta lentopallon kakkossarjassa. Vaikka joukkue taipui viime kotiottelussaan Vilppulan Tähdelle, riitti ottelusta saatu piste varmistamaan pälkäneläisjoukkueelle paikan ylemmässä loppusarjassa.

Lienikö pelaajien takaraivossa laskeskeltu sarjataulukkoa ennen peliä sen verran tarkkaan, että Luja-Lukon ote kirposi kahden voitetun erän jälkeen. Vierasjoukkue hiipi sen jälkeen kahteen pisteeseen luvuin 2–3 (26–24, 25–14, 19–25, 23–25, 12–15). Pälkäneläisleirissä mietittiinkin ottelun jälkeen, olisiko kaudelle asetettua tavoitetta vielä syytä kiristää loppukaudeksi sen tultua saavutetuksi jo nyt.

Runkosarjaa on jäljellä vielä kolme kierrosta. Pälkäneläiset kohtaavat torstaina Tähden uudelleen – tällä kertaa vieraissa – ja sunnuntaina on vuorossa kotiottelu VaLePaa vastaan. VaLePa-ottelu on Luja-Lukon viimeinen kotiottelu tänä vuonna. Sen jälkeen on edessä vielä yksi vierasottelu Kuortaneen Urheiluopistoa vastaan.

Lentopalloliitto päättää ylemmän loppusarjan lohkojaosta vasta runkosarjapelien päätyttyä.