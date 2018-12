Pitääkö kotisiivousta ennen siivota itse?

Arvoisa Vehjemies,

meille on tulossa ennen joulua ensimmäistä kertaa sellainen tilattu siivooja. Aviomieheni on sitä mieltä, että meillä on ihan liian sekaista vieraiden tulla ja ensin pitäisi meidän esimerkiksi tiskata tiskit, imuroida lattioita vähän ja järjestellä hyllyt. Hän haluaa myös varmuuden vuoksi laittaa piiloon joitakin arvoesineitä, esimerkiksi digiboksin.

Voiko siivoojan vain antaa tulla vai pitääkö siihen jotenkin valmistautua?

Sotkuaan häpeävät

Yrityksissä on erilaisia käytäntöjä, mutta esimerkiksi meillä aineet ja välineet tulevat aina mukana. Ei siivoojan tuloa varten tarvitse ruveta erikseen siivoamaan, mutta jotkut keräävät esimerkiksi lasten leluja kasaan, jotta varsinaisen siivouksen pääsee aloittamaan sujuvasti. Toiset haluavat jättää tavaroiden keräämisenkin siivoojalle, mutta näistä asioista sovitaan aina asiakkaan kanssa. Kun sama siivooja käy useamman kerran kodissa, hän oppii vielä paremmin tuntemaan asiakkaan tapoja ja toiveita.

Jos siivoojan kotiinsa tilaa, täytyy häneen voida tietenkin luottaa. Ei siivooja kuitenkaan kaappeihin katsele, ja kyllähän esimerkiksi huoltomiehet ja nuohoojatkin koteihin uskalletaan päästää.

Kertoo Marja-Leena Aalto Marse-Siivouksesta

Kyllä siivoojan voi antaa tulla siinä missä muidenkin vaikka olohuoneeseen, koska hän kuitenkin osaa varmasti siivota jälkensä. Ja itse olen kerran kokeillut tehdä autokorjaajaa varten pientä ”valmistelutyötä” ennen auton viemistä pajalle. Tein kuulemma arvokasta työtä. Jälkieni siivoaminen maksoi 1758 euroa.

Tietää Vehjemies