Yhdeksän heittoa dartsista – lajikonkari kertoo, tarvitaanko päätä enemmän kuin kättä ja voiko tuurilla voittaa

Ykkösdivisioonassa dartsia heittävän Tupla Teamin Pekka Lehto sai mietittäväkseen yhdeksän väitettä rakastamastaan lajista.

1. Dartsin säännöt ovat vaikeat.

Eivät ole. Alussa heittäjällä on 501 pistettä ja nollaan pitää päästä mahdollisimman vähillä heitoilla niin, että viimeinen heitto on tuplapisteitä. Yhdeksän heittoa on tavallaan maailmanennätys.

Tupla-Teamissa kilpailemme kahdella neljän heittäjän joukkueella, joissa nuorimmat jäsenet ovat nyt alle nelikymppisiä.

2. Dartsissa riittää pelkkä tarkka heittokäsi.

Tarvitaan myös laskupäätä ja yleensäkin päänuppia. Päätä tarvitaan vielä enemmän kuin kättä. Suoranainen voimalaji se ei ole, mutta joillain heittämistä saattaa auttaa, jos välillä tekee käsillä vähän jotakin raskaampaa.

Kyseessä on myös herrasmieslaji – kätellään ennen ja jälkeen kilpailun, ja kilpailuissa pidetään suoria housuja. Meidän viikkokisoissa heitetään kylläkin ihan farkuissa.

3. Mustiin sektoreihin osuu helpommin kuin vaaleisiin.

Jos vain olet heittäjä, sillä ei ole merkitystä. Punaisiin alueisiin (tupla- ja triplapisteet) pitää kuitenkin osua.

4. Dartsia eli pubitikkaa heitetään vain pienessä huppelissa.

Se on ehkä vanha käsitys. Kyllähän se lajiin kuuluu, ja muutaman oluen voin ottaa itsekin, mutta se vanha pub-henkisyys alkaa olla mennyttä. Ennen ihan kilpailualueellakin lipiteltiin ja tupakkakin saattoi palaa samalla, mutta nykyisin virallisemmissa kisoissa siitä diskataan. On menty ammattimaisempaan suuntaan, ja ihan hyvä näin.

5. Vasenkätiset ovat parempia heittäjiä kuin oikeakätiset.

En näe sillä mitään eroa. Meillä on vasureita tosi vähän, ja niin maailmallakin. Vain vähän on myös sellaisia naisia, jotka pärjäävät hyvin, mikä on oikeastaan tosi merkillinen juttu.

6. Dartsia on vaikea harrastaa Suomessa.

Se pitää osittain paikkansa. Harrastajien määrä on vähentynyt: kun aloitin vuonna 1994, heitä oli 4000. Nyt harrastajia on reilu tuhat. Taso on kuitenkin noussut, eikä mukaan lähdettyään heti voita vaan se kestää viikkoja, jopa kuukausia. Niinpä pitkäjänteisyyttä vaaditaan.

Lisäksi pelireissut ovat välillä karmean pitkiä – esimerkiksi meidän lohkossa ykkösdivisioonassa lähdemme tammikuussa sarjapeleihin Kolariin. Halpa harrastushan se muuten on, kun 50 euron tikoilla heittää hyvällä tuurilla loppuelämänsä.

7. Ensimmäinen tikka on vaikein heittää.

Kyllä se varmaan on näin. Jos ensimmäinen menee hyvin, yleensä se toinenkin menee.

Rytmillä on heittämisessä merkitystä.

8. Tuurillakin voi voittaa.

Voi, mutta pitkässä juoksussa ei pärjää ainakaan ylemmillä tasoilla.

9. Kangasalla darts-piireihin on vaikea päästä.

Onhan me mietitty, että olemmeko ihan mulkeroita, kun moni puhuu tulevansa mutta ei sitten tule… Mutta ei me olla. Olemme heittäneet niin kauan yhdessä tällä porukalla, että joku voi luulla, ettemme huolisi mukaan. Meitä on nyt 11, mutta ihan kaikki ovat kuitenkin edelleen tervetulleita mukaan – kisoihinkin tarvitaan aina se kahdeksan.

Viikkokisoihin saa osallistua kuka vain haluaa, ja kotiotteluamme Vaasa DC:tä vastaan 15.12. kannattaa tulla Pub Myrskyluotoon katsomaan.