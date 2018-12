Kuhmalahdella kuljetaan ensimmäiseen jouluun

Joululla on ihmeellinen vaikutus ihmisiin. Ihmiset herkistyvät ja haluavat antaa lahjoja ja näyttää välittämistä rakkaillensa. Mistä tämä voisi johtua? Ensimmäisenä jouluna yli 2000 vuotta sitten täytyi tapahtua jotakin niin järisyttävää ja mullistavaa, että sen vaikutus tuntuu vieläkin maailmassa. Itse Jumalan oma Poika syntyi tänne maailmaan. Hän syntyi ihmiseksi. Hän halusi oppia tuntemaan, mitä on olla ihminen. Voidakseen siten ymmärtää ja auttaa ihmistä. Tämän tapahtuman jälkeen mikään ei ole ollut kuten ennen. Jumala on osoittanut rakkautensa ihmiseen ja palavan halunsa saada ihminen yhteyteensä.

Kuhmalahden Pohjassa perjantaina 14. joulukuuta nähtävässä, kylien yhteistyönä toteutettavassa kuvaelmassa Matka ensimmäiseen jouluun, pääsee kokemaan ja tuntemaan sen Jumalan rakkauden ja pyhyyden, joka on joulun todellinen sanoma. Matka toteutetaan vaelluksena Pohjan kylänraitilla. Lähdöt tapahtuvat Helluntaiseurakunnan rukoushuoneelta porrastettuna alkaen kello 18 ja 19. Kierros kestää noin 35 minuuttia. Tapahtumaan kannattaa ottaa mukaan lämmintä vaatetta, sillä tapahtuma on pääosin ulkona. Matkan ensimmäiseen jouluun järjestävät Kuhmalahden Kappeliseurakunta ja Helluntaiseurakunta.