Huolellisesti maastoon sovitettu omakotitalo on vuoden rakennushanke Kangasalla

Kangasalan vuoden 2018 rakennushankkeeksi on valittu Pikonkankaalle rakennettu omakotitalo. Omakotitalon rakennuttaja on Lisa Lehtinen, ja sen on suunnitellut arkkitehti Antti Nyman.

Palkitun omakotitalon alta purettiin alkuperäinen, huonokuntoinen omakotitalo. Uudisrakennus noudattaa alueen alkuperäisen rakennuskannan kokoa, mittasuhteita ja materiaaleja. Rakennus on sovitettu korkeusasemiltaan huolellisesti etelään viettävään maastoon. Rakennuksen mittasuhteet ja korkeus tuovat mieleen alueen 50 vuotta vanhan rakennuskannan ominaisuudet: tuolloin rakennuksessa saattoi olla enemmän kuin neljä kulmaa, ja rakennuksen osilla voitiin rajata piha-alueesta suojaisia tai julkisempia osia. Terassi ja piha on suunniteltu sisätilan jatkeeksi isojen ikkunoiden ja siirrettävien ikkunaseinien avulla.

Omakotitalo sijaitsee keskeisellä taajama-alueella Kangasalantien pohjoispuolella. Alueen asemakaavan on rakennushallituksessa 1950-luvulla laatinut Reima Pietilä. Alueen rakennuskanta on moni-ilmeistä ja vaihtelevaa. Valtaosa rakennuksista on 1960-luvun yksikerroksisia, pitkästä tavarasta paikalla rakennettuja omakotitaloja.

Vuoden rakennushankkeen valinnassa keskeistä oli korttelikokonaisuuden ajallisen kerrostuman ja piharatkaisun onnistuminen. Rakennukset sovittautuvat oivallisesti olemassa olevaan rakentamiseen. Korttelin keskellä oleva, piha-alueille sijoittuva metsikkö jää edelleen väljän omakotiasutuksen seesteiseksi keitaaksi.

Vuoden rakennushankkeen valitsee Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä.