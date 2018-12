Riskirakenteita

Rakentamisessa jokaisella ajalla sanotaan olevan omat riskirakenteiksi muodostuvat ongelmakohtansa. Ongelmalliseksi ovat jo osoittautuneet tietyn ikäiset käyttöikänsä päässä olevat rakennukset, mutta toisaalta myös sellaiset vanhat rakennukset, jotka eivät olekaan kestäneet niihin tehtäviä pieniä nykyajan vaatimia muutoksia. Hankaluutensa on huomattu lisäksi rakennuksissa, joissa on yhdistetty vanhaa ja uutta rakennuskantaa. Edes vanhan purkaminen ja uuden teko sen tilalle ei ole vedenpitävä ratkaisu; on valitettavasti myös esimerkkejä, jotka kertovat ongelmista täysin uudiskohteina valmistuneissa rakennuksissa.

Uusia sisäilmaongelmatapauksia tulee ilmi lujaa vauhtia. Alati hankalammaksi käyvässä tilanteessa käsiään levittelevät niin käyttäjät kuin rakentajatkin. Tilojen käytöstä vastaavia syytetään liian huonosta ylläpidosta, rakentajia liiasta kiireestä ja tilaajia liiasta pihistelystä. Kasvavan ongelman edessä jotkut kaipaavat apuun valtion kassaa edes korjausten rahoittamiseen. Osa toivoo valtiolta jonkinlaisia aiempaa jämäkämpiä säädöksiä rakentamiseen ja sen valvontaan ongelmien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa.

Jos sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus toteutuu, vie se mennessään kunnilta paitsi ison siivun vastuuta myös tuntuvasti tulevaa ja menevää rahaa. Koulujen ja päiväkotien kunnostukseen ja uusien rakentamiseen on silloin kaivettava eurot aiempaa pienemmästä kokonaispotista. Suuriin hankkeisiin ei ehkä pystytä lähtemään, mutta sisäilmaoireita ei enää voi ohittaa takavuosien tapaan olankohautuksella. Ratkaisuja voidaan joutua miettimään hyvinkin uusista näkökulmista.

Taannoisessa Sydän-Hämeen Lehden kunnallisvaalikoneessa iso osa kuntavaaliehdokkaista ilmaisi halunsa päästä eroon vuokratuista ”parakeista” koulujen ja päiväkotien pihoissa. Näkyvissä olevilla reunaehdoilla se ei taida olla mahdollista.