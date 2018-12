Valo laajenee

Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas, kutsuva. Oi, kohta meille kuningas jo syntyy tallissa. (Virsi 13:3) Adventtivirren sanat vievät meitä säkeistö kerrallaan eteenpäin kohti joulua. Viikko viikolta adventtikynttilöiden määrä lisääntyy ja taivaallisen valon koitto maailman pimeyteen lähestyy. Ensi sunnuntaina, kolmatta adventtikynttilää sytyttäessämme muistamme Johannes Kastajaa, Jeesuksen edellä kulkijaa. Johanneksen tehtävä oli valmistaa tietä Herralle: ”Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!”

Joulun lähestyessä myös me raivaamme ja tasoitamme. Siivoamme kodit ja pihapiirit, jotta joulu voisi tulla. Johannes Kastajan halki vuosituhansien kulkeva viesti meille on kuitenkin jotakin muuta kuin kutsu mopinvarteen. Johannes kutsuu meitä siivoamaan sydämemme. Hän kutsuu meitä perkaamaan pois kaikki ilkeät teot ja ajatukset niin, että voisimme rakentaa rauhaa ja hyvää tahtoa.

Lähestyvä joulu on rauhan juhla. Toivon ja rukoilen, että rauha säilyy tänä jouluna kaikissa kodeissa ja ihmisten välisissä suhteissa. Joulu on rauhan juhla myös toisessa mielessä. Kuningas, jonka syntymäjuhlaa me adventinaikana odotamme, on Rauhan Ruhtinas, joka on tuonut rauhan Jumalan ja ihmisten välille. Tämä rauha ei ole seurausta omista pyrkimyksistämme eikä ponnisteluistamme vaan se on Jumalan lahja jokaiselle Jumalan lapselle, joka elää armoon ja anteeksiantamukseen uskoen. Tästä rauhasta Jeesus sanoo: Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. (Joh. 14:27)

Johannes Kastajan sanoma kehottaa meitä ottamaan vastaan sen ikuisen rauhan, jonka Jumala Jeesuksessa Kristuksessa, joulun lapsessa, meille tarjoaa. Saakoon adventtikynttilöiden laajeneva valo muistuttaa meitä rauhasta, suuresta taivaan lahjasta, ja ohjata toimiamme rauhan ja yhteisymmärryksen lisäämiseksi ihmisten kesken muulloinkin kuin adventin ja joulun aikoina.

Markku Viitala

Kappalainen

Kuhmalahden kappeliseurakunta

Kangasalan seurakunta