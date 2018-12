Laitikkalan diakoniaväen jouluinen puurojuhla

Laitikkalan Kauppakulmalle esitettiin kutsu 7. joulukuuta kello 13 puurojuhlaan. Yöllinen lumisade oli hunnuttanut hellästi sivuteitä, lämpötila kieppui nollassa ja aamusella syntyi taivaallinen joulukuu. Kylän kirjastoon olivat diakonitoimikunnan talkoolaiset levittäneet valkoiset liinat pöydille ja kattaneet jouluisen tunnelman vieraita varten.

Suvi Antila tervetuliaispuheessaan selvensi kutsun alkujaan kohdistuvan vanhemmalle väelle. Epäselvänä hänkin piti, mikä onkaan ikäraja vanhukselle, seniorille, ikäihmiselle? Ennen muinoin 65–vuotias laskettiin tilastoissakin vanhusten ruudukkoon. Nykyään Suomessa heidän ikäisiään tilastoidaan yli miljoona. Laitikkalan kylällä on vireitä ikäihmisiä, vapaaehtoistyön veteraaneja.

Kylän hanuristi Elina Kauppila avasi oman ohjelmistonsa sisältävän jouluista, itsenäisyyspäivään liittyvää musiikkia pääasiassa. Sylvian joululaulu aloitti yhteisen kokoontumisen. Seuraavaksi hanurin näppäimistöstä löytyi Satumaa, joka johdatti ilman sanoja joulunsatujen saloihin. Sydämeeni joulun teen – kappaleen myötä annettiin lupa kattaa joulua omassa sisimmässä. Itsenäisyytemme 101-vuotisjuhlaa kunnioittaen Elina Kauppila soitti hanurillaan Finlandia-hymnin, jolla hän toivotti hyvää joulua ja nuorena neitona osasi arvostaa Suomen itsenäisyyttä kiitossanoissaan alkaessaan pakata painavaa hanuriaan kantoreppuun.

Riisipuuroa ja väskynäsoppaa

Aimo Kokkola syödessään puuroannostaan hassutteli, kuinka hän on tottunut tuppervaarojen muovikippoihin. Joensuun emäntä oli tuonut mukanaan Helmi ja Martti Kokkolalta perittyjä Arabian piippuleimattuja lautasia, joista nautimme riisipuuroa ja väskynäsoppaa.

Aimo Kokkola kitaroineen puuron syötyämme lauloi Jukka Salmisen Pienestä enkelistä, joka hämmästyy lailla paimenten ja törmää tietäjiin, kuinka Pyhä kirkkaus täyttää majan. Kokkola antoi juhlaseurueelle sanan vuoron ja pyysi valitsemaan seuraavaksi laulun. Vanha emäntä Leena Kataja halusi Leevi Madetojan säveltämän Suomen ikäisen Arkihuolesi kaikki heitä -sanoin alkaneen joululaulun. Heinillä härkien kaukalon on alkujaan ranskalainen joululaulu, joka johdatti Aimo Kokkolan muistot lapsuuden kotijouluihin, jolloin isänsä Martti antoi jokaiselle neljälle lapselleen tuhat sen aikaista markkaa joululahjoihin rahaa. He hiihtivät jäätä pitkin Joensuusta suksilla Virtasen kauppaan. Heillä meni aikaa tuntitolkulla, kun he valitsivat joululahjoja, ketään ei unohdettu, mummokin sai kynttilänpätkän, kuten Aimo värikkäästi muistonsa elävöitti.

”En etsi valtaa loistoa, en kaipaa kultaakaan” -sanoitus avautui lapsuudessa vastahakoisesti. Miten se joulu olikin pitkästyttävää. Joensuun poika, Aimo, oli saanut suutarilla puolipohjautetut siskoltaan pieneksi jääneet monot joulupukin kontista. Niiden pohjaan olisi tarvinnut laittaa suksien siteisiin sopivat reiät, jotta pääsisi hiihtämään, mutta se ei käynyt joulupäivänä. Naula kuumennettiin, merkittyyn kohtaan monojen pohjanahkaan painettiin suksien siteiden kiinnitysreiät, tapanina. Silloin oli luvallista tehdä aatolta jääneitä rästihommia ja lähteä kyläilemään, hevosella kyläreissut tehtiin.

Ensimmäisen adventin sanoma

Talkoolaisena häärinyt kylän Eija-pappi hartauspuheessaan luki vaasalaisen seniorin runoa ja rakenteli siltaa adventtiaikaan pöydällä levollisesti lepattavien lasisten tuikkukynttilöiden luodessa tunnelmaa läsnäolijoille. Hän puheessaan rakensi joulua Raamatun sanomaa tukena käyttäen, sytyttäen sanoillaan adventtikynttilöitä. Pappina toivoi jokaisen joululle rauhaisaa ja ihmisten kesken vallitsevaa sopua. Vaikka joulua vaivautuisi etsimään ja kotia kaunistamaan, toisaalla sitä kelpaa vastaanottamaan omaan sydämeen ihan arkisena. Ennen rukousta Eija soitti Sydämeeni joulun teen ja puheenvuoronsa lopuksi ruotsalaisen Carola Häggvistin säveltämän Taivas sylissäin -huilullaan. Diakoniapiirin emännät tarjoilivat kahvit ja maukasta haudutettua teetä monipuolisine kastamisineen pöytiin saakka.

Luin edesmenneen Rudolf Koivun kuvittaman Ismo Loivamaan Sitten leikitellään kuusen alla. Suomen kansan joulurunot- kirjasta Z. Topeliuksen Joulu-nimisen runon. Ajatukseni harhailivat talliin seimivuoteelle, näin käy joulu joulun jälkeen. Minun puuroannoksestani löytyi manteli. Annettiin lupa toivoa. Toivoin mielessäni kaikille läsnäolijoille terveyttä ja kiitin yhteisestä hetkestä. Diakonipiirin väellä oli jokaiselle pakattuna kauniisti koristeltu joulupaketti kotiin viemisinä. Päivä oli valoton, lumihiutaleet leijuivat lähtiessäni polkemaan pyörälläni Kissalammintien kotia kohden, kuuluin K-65 -joukkoon läsnä olleista juhlavieraista. Kylän oma taksi liukui hiljaa pihaan ja keräsi virallisesti 65 täyttäneet kyytiinsä.

Anneli Kivelä