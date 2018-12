Raskasta peliviikkoa tahkoava LP paini viisieräisen Huittisissa – lauantaina Pitkäjärvelle saapuu Hämeenlinna

Tv-peli sytytti LP Kangasalan ja LP-Vampulan joukkueet, jotka tarjosivat katsojille ihasteltavaa koko rahalla lentopallon Mestaruusliigassa torstaina. Joukkueet tahkosivat täydet viisi erää, vaikka kotijoukkue Vampula oli jo kiinni kolmessa pisteessä kahden ensimmäisen erän jälkeen. Sitkeä kangasalalaisjoukkue nosti itsensä kuitenkin veitsen terältä kahdesti voittamalla seuraavat erät. Otteluvoittoon asti vieraiden kiri ei kuitenkaan kantanut. Vampula otti kaksi pistettä ja jätti kangasalalaisille yhden pisteen voittamalla luvuin 3–2 (25–22, 25–23, 22–25, 24–26, 17–15).

Vampula nousi yhden pelin enemmän pelanneena pisteen kangasalalaisjoukkueen edelle; joukkueet olivat kierroksen jälkeen sijoilla kolme ja neljä. Karkuteillä sarjataulukossa olevan kärkikaksikon takana seuraajaryhmä on tiivis: Kuusamo ohitti perjantaisella voitollaan Vampulan yhdellä ja Kangasalan kahdella pisteellä.

Otteluohjelma ja sen myötä myös sarjataulukko on vielä hetken aikaa kangasalalaisittain epätasapainossa. LP on pelannut 11 ottelua ja muut 12–14 peliä, joten asemien kohentelu on LP:lle mahdollista omat ”rästipelit” voittamalla.

Ennen joulutaukoa LP pelaa vielä kertaalleen Pitkäjärvellä. Lauantaina vierailulle saapuu sarjakakkonen Hämeenlinna. Maanantaina syyskausi tulee päätökseen tämänhetkistä liigakolmosta Kuusamoa vastaan.