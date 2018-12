Joulun sirpaleet

Joulu on perhejuhla. Tätä ilosanomaa pursuaa joulun alla joka tuutista. Monissa perheissä idylli perinteisestä joulusta yhdessä koko perheen kanssa muuntautuu joka jouluiseksi sompailuksi siitä, kuinka ja kenen luona joulua tänä vuonna vietetään. Mikä koti tänä vuonna valitaan? Missä aatto? Entäs Tapaninpäivä? Toisille tilaa olisi vähän liiankin monessa majapaikassa. Mikään talli ei kuitenkaan näytä kokoavan kattonsa alle kaikkia perheen jäseniä. Ja toisia kukaan ei edes kutsu luokseen.

Kun katselee mainoskuvia tai kuuntelee joululauluja idyllisistä perhejouluista, tuntuu kuin joulu huutaisi meille vaatimusta täydellisen onnellisesta ja ehjästä perheidyllistä. Tämä vaatimus vaan alleviivaa omien ihmissuhteiden rikkinäisyyttä, epätäydellisyyttä ja kaikkia niitä inhimillisiä ristiriitoja, jotka juuri joulun paineessa saattavat aiheuttaa pahaa mieltä tai kärjistyä perhekriisiksi.

Itse joulun syntymäpäiväsankari, Jeesus-lapsi, syntyi eräänlaisen perhekriisin keskelle – ei suinkaan kiiltokuvan perheidylliin. Maria ja Joosef olivat kihloissa, kun kävi ilmi, että Maria on raskaana. Joosef aikoi kaikessa hiljaisuudessa purkaa kihlauksen tästä kuullessaan, mutta unessa hänelle ilmestyi enkeli, joka sanoi ”Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, joka pelastaa kansansa sen synneistä.” Taisi olla vakuuttava enkeli, sillä herättyään Joosef otti Marian epäröimättä puolisokseen.

Jumala syntyi pieneksi ihmislapseksi todellisuuteen, jossa täydellisiä perheitä eikä täydellisiä ihmisiä ole olemassakaan. Hän on löydettävissä juuri siinä meidän epätäydellisessä elämässämme. Hän on läsnä sielläkin, missä sydämet särkyvät. Ei täydellisen onnellinen perhe kaipaisi jouluunsa ilosanomaa Vapahtajasta ja armosta. Jumalan täydellinen joululahja meille on se, että riitämme hänelle siinäkin, missä koemme olevamme riittämättömiä. Tämän lahjan Hän antoi meille, kun Jeesus syntyi maan päälle ja kantoi harteillaan koko maailman haavat, sirpaleet ja kaikkien ihmisten rikkinäisyyden.

Vapahtajan läsnäoloa jokaiseen kotiin!

Riikka Hämäläinen

citypappi

Kangasalan seurakunta