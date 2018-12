Jeesuksen syntymäkaupunki tunnetaan ympäri maailmaa. Siitä lauletaan monissa joululauluissa ja siitä kerrotaan joulukuvaelmissa. Betlehemissä tapahtui jotakin, jota on mahdoton järjellä käsittää: Jumala syntyi siellä ihmiseksi. Vietin Betlehemissä viikon loka-marraskuussa. Eräänä päivänä keskustelin toisten matkalaisten kanssa tungoksesta, joka vallitsi kaikkialla, erityisesti Jerusalemissa: Turistit pyrkivät pyhille paikoille, paikalliset työhön tai kotiin. Katukauppiaat huutelivat toisilleen liikenteen melun yli. Betlehemin kapeilla kaduilla autojen torvea soitettiin varmuuden vuoksi melkein joka risteyksessä.

Pikkukaupungin elämä on hyvin arkista. Jeesuksen syntymäkirkon ympäristöä ja muutamaa matkamuistomyymälän näyteikkunaa lukuun ottamatta mikään ei kerro siitä, että tämä on Jeesuksen syntymäseutua. Kuitenkin juuri tämä ihmismäärä ja ahtaat kadut kertovat jotain joulusta: Tällaista Betlehemissä oli myös ensimmäisenä jouluna, verollepanon aikaan. Jeesus syntyi keskelle hälinää, huutoa ja tungosta. Vain harva tiesi, mitä tuona yönä tapahtui. Ja vain muutama tiesi tai aavisti, miksi niin tapahtui. Kuka siivosi Joulun Lapsen tallin tai syntymäluolan? Ehkä siellä oli niin hämärää, ettei sotku haitannut. Eivätkä öiset vieraat tulleet katsomaan luolaa eivätkä tekemään tupatarkastusta. He tulivat katsomaan lasta. Häntä, jonka syntymän Herra oli heille ilmoittanut. Vapahtajaa, joka oli syntynyt heille ja meille – Betlehemissä. Jumala kumartui alas meidän puoleemme, meidän arkeemme. Hän syntyi, jotta hän voisi lunastaa meidät vapaiksi.

Jeesus tahtoo edelleen tulla meidän luoksemme kaiken sen keskelle, mitä elämässämme on. Hän tahtoo tuoda meille valon ja toivon. Toivotan kaikille tämän lehden lukijoille rauhallista joulua!

Janne Vesto

Luopioisten pappi