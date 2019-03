Kirjasto tuo kirjat kotiisi

Onko kirjastoon tuleminen hankalaa, mutta haluaisit kuitenkin päästä tarinoiden äärelle? Kirjaston Kirjat kotiin -palvelu on ratkaisu tähän. Se on paikkakuntalaisille tarkoitettu ilmainen kirjaston palvelu. Palvelu kuljettaa aineiston kotiin, jos ei sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi voi itse asioida kirjastossa. Käytössä on koko kirjaston aineisto.

Kirjat kotiin -palvelun kehittäminen on ollut osa Etelä-Pirkanmaan kirjastojen yhteistä hanketta. Hankkeessa ovat mukana Valkeakoski, Akaa, Pälkäne ja Urjala. Valkeakoskella, Akaassa ja Urjalassa palvelua on jo aikaisemminkin eri muodoissa toteutettu. Pälkäneellä Kirjat kotiin -palvelua juuri aloitetaan.

Kirjat kotiin -palvelu on hyvin yksilöllistä asiakaspalvelua. Ennen asiakuutta palvelusta keskustellaan henkilökohtaisesti, käydään läpi toiveita ja tehdään sopimus palvelun aloittamisesta. Kirjaston henkilökunta valitsee aineiston keskustelun pohjalta tai asiakas voi myös itse esittää toivomuksia tai valita aineiston. Aineisto vaihtuu noin viiden viikon välein.

Palvelun asiakkaaksi pääset ottamalla yhteyttä Pälkäneen kirjastoon. Palvelun voi aloittaa myös omainen tai muu yhteyshenkilö. Omaishoitajatkin kuuluvat palvelun piiriin. Pälkäneen kirjaston puhelinnumeron on 040 356 3661.