Kangasalan eduskuntaehdokkaat haluavat parantaa Suomirataa

Vaatimattomasti parhaan Kangasalan eduskuntavaaliehdokkaat haastavat kaupunkilaiset työhön kotikaupungin edunvalvonnan parantamiseksi.

1. Tavoitteemme on saada äänestysaktiivisuutta nostettua 2%:lla Kangasalla. Vuoden 2015 vaaleissa äänestysprosentti oli 71,8%. 14.4.2019 se on 73,8%. Tavoitteen toteutuminen vaatii noin 500 äänestäjää lisää.

2. Tavoitteemme on saada kaksi kansanedustajaa Kangasalta. Yhteys valtakunnan päätöksentekoon suoraan omasta kaupungista, avaa paremman mahdollisuuden Kangasalan seudulle tärkeiden asioiden edistämiselle.

Eri puolueet ovat asettaneet Kangasalta kahdeksan ehdokasta. Sitoudumme kaikki edistämään näitä hankkeita seuraavalla eduskuntakaudella, mikäli tulemme valituksi:

1. Suomiradan parantaminen Helsinki–Tampere-välillä, on erittäin tärkeä koko maan menestyksen kannalta. Kangasalle sillä on merkitystä niin elinkeinoelämän, tavarakuljetusten kuin henkilöliikenteenkin näkökulmasta. Haluamme edistää Kangasalan asemaa yritysten sijoittumisen ja asumisen paikkana. Suomiradan kohtalonhetkiä eletään jo tänä vuonna. Suunnittelun rahoitus on saatava kuntoon, että suunnitelmat ehtivät vuonna 2021 alkavan EU:n uuden rahoituskauden hakuun. Sieltä saatava rahoitus on oleellinen radan parantamisen kannalta.

2. Olemme kaikki sitoutuneet edistämään valtateiden 9 ja 12 perusparantamista. Näillä väylillä on myös suuri merkitys kaupunkimme kehitykselle. Lisäksi kummassakin kohteessa parannukset lisäävät liikenteen turvallisuutta merkittävästi.

Kansanedustajaehdokkaat: Hanna Laine, Hanna Holma, Sonja Koto, Maria Suoste, Jussi Haavisto, Iikka Nikkinen, Marko Törhönen ja Pekka Matilainen