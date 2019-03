Kangasalan Seurahuoneen kahvilatoiminta loppuu maaliskuussa

Kangasalan kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa Kahvila Seurahuoneen kahvilatoiminnan. Seurahuone jää edelleen olemaan seurakuntalaisten kohtauspaikkana, mutta kahvilatoiminta loppuu 14. maaliskuuta.

Seurakunta ei ole onnistunut vakiinnuttamaan Seurahuoneen roolia keskeisenä vapaaehtoistoiminnan keskuksena monivuotisesta yrityksestä huolimatta. Menneiden vuosien aikana vapaaehtoisten joukko on ollut kutistumaan päin. Uusia nuoria vapaaehtoisia ei ole löytynyt, vain valitettavan harva on löytänyt oman paikkansa Seurahuoneen vapaaehtoistehtävässä.

Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähteen tehtävä vapaaehtoistyön kehittäjänä on kärsinyt hänen toimiessaan kahvilatoiminnan mahdollistajana. Tämän lisäksi Kahvila Seurahuoneen alkuperäinen tarkoitus olla nimenomaan vapaaehtoispohjalta toimiva vapaaehtoistyön keskus ei ole toteutunut. Kahvilatoiminta on vienyt taloudellista resurssia enemmän kuin se on sitä tuottanut.

Seurahuone toimii jatkossa yhtenä Kangasalan seurakunnan toimitilana. Seurahuoneella kokoontuu viikoittain muiden muassa pieniä ryhmiä rukouksen, raamatun ja käsitöiden äärelle.