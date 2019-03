Nimeltä kutsuttu

Jokaisella meistä on oma nimi, jolla haluaa tulla kutsutuksi. Jollain meistä se on oma etunimi, jollain lempinimi tai jokin aivan toinen kutsumanimi.

Rippikoululeirillä ollessa iso haaste on oppia kaikkien leiriläisten nimet, 25–40 uutta nimeä viikon aikana.

Kuitenkin tämä haaste on otettava vastaan, koska kokemus siitä, että tulee kutsutuksi omalla nimellään on jokaiselle meistä tärkeä. Miltä sinusta tuntuisi, jos joku käyttäisi sinusta jatkuvasti väärää nimeä, sellaista millä et halua tulla kutsutuksi?

Ehkä ivallista nimeä tai ”lempinimeä” jolla et halua tulla kutsutuksi. Vertaa sitä kokemusta siihen, että joku kutsuu sinua omalla nimelläsi. Huomaat varmasti eron.

Nimellä on merkitystä, nimi on sosiaalinen uloke, jolla kättelemme, esittäydymme ja tulemme myös nähdyksi. Jos et tulisi kohdatuksi omalla nimelläsi, jää vuorovaikutuksesta jotain puuttumaan. Olisit nimetön, ehkä jopa näkymätön. Tämän vuoksi näen tärkeänä, että meistä tulee kohdatuksi omalla nimellään. Kasteessakin sinut on sillä nimellä kutsuttu Jumalan perheeseen.

Jumala tuntee meidät kaikki nimeltä: Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. (Jes. 43: 1)

Siunausta viikkoosi!

Antti Timonen

Nuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta