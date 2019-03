Laskiaisesta

Näissä hartauskirjoituksissa yleensä käsitellään seuraavan sunnuntain aihetta. Teen poikkeuksen ja palaan viime sunnuntaihin, laskiaiseen. Tänään, lehden ilmestyessä vietetään tuhkakeskiviikkoa, paastonajan ensimmäistä päivää.

Me jopa täällä pohjoisessa tunnemme Latinalaisen Amerikan laskiaisperinteen, johon kuuluu riehakas karnevaali. On sambakulkuetta ja muutenkin juhlitaan perusteellisesti. Meidän mäenlaskumme laskiaisena on aika kesyä verrattuna Etelä-Amerikan juhlintaan. Laitikkalan Tervamäessä laskettiin mäkeä viime sunnuntaina.

Kummassakin on kyse samasta asiasta, paastoon laskeutumisesta. Me teemme sen vain hyvin hillityllä tavalla, emme tee siitä sen kummempaa numeroa.

Ortodoksisessa sisarkirkossamme paasto on hyvin konkreettinen asia, silloin pidättäydytään tiettyjen ruokien syömisestä. Samoin tekevät katoliset veljemme ja sisaremme. Meille luterilaisille paasto on jäänyt osittain hämärän peittoon. Paaston tarkoituksena on syvimmiltään itsensä ja elämänsä arviointi ja siten pääseminen lähemmäs Jumalaa.

Miten me voisimme paastota. Toki ruokavaliota on hyvä keventää, tai jättää jokin muu totuttu tapa pois. Voisi myös ajatella, että paaston aikana tekisimmekin jotain erilaista.

Yksi laskiaissunnuntain Raamatun teksteistä on 1. Korinttilaiskirjeen ensimmäinen luku. En liitä sitä tähän tilan säästämiseksi. Tuo kohta on meille hyvin tuttu, vaikka avioliittoon vihkimisestä (Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali…). Paavali ei ole alun perin kirjoittanut tuota kohtaa avioliiton tai parisuhteen ohjeeksi. Kohta on kirjoitettu neuvoksi Korintin seurakunnan sekavaan johtamiseen. Kun johtaja ei kantanut vastuutaan, muuta alkoivat johtaa hyvinkin ”luovia” keinoja käyttämällä. Seurakunta ajautui kaaokseen.

Paavalin ohjeessa suurimmasta rakkaudesta voisi olla meillekin aineksia ja ohjeita paaston aikaa varten. ”Suurin niistä on rakkaus” on tekstin tärkein kohta. Se opastaa meitä kohtaamaan toinen toisiamme. Rakkaudella kohtaaminen on yksinkertaisimmillaan sitä, että kysymme kohtaamiltamme ihmisiltä: Mitä kuuluu, miten jaksat? Me hämäläiset mörököllit emme helposti avaudu toisillemme. Puhetta kyllä riittää, mutta usein aika ulkokohtaisista asioista. Paaston aikana tässäkin voi tehdä poikkeuksen. Mitäpä jos kertoisitkin, oletko iloinen, surullinen, onko sinulla huolia vai onko kaikki hyvin. Näin me toteutamme hienolla tavalla Jeesuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä.

Jukka Lehto