Kangasalan pääkirjastossa aloitettiin viime vuonna soittimien lainaaminen. Kolme ukulelea kiertää jatkuvasti lainassa ja soittimia onkin nyt hankittu kaksi lisää. Kitaraa on toivottu kirjastoon jo pitkään ja nyt soittamista pääsee harjoittelemaan akustisella Fenderillä. Muut uutuudet ovat kaksi viisikielistä kannelta ja kellopeli. Soittimien laina-aika on neljä viikkoa. Niitä voi varata, mutta lainaaminen ja palauttaminen tapahtuvat vain pääkirjaston musiikki- ja taideosastolla. Soittimia ei siis kuljeteta muihin kirjastoihin.

Ukulele- ja kitarapusseissa on mukana viritysmittari ja kanteleiden mukana kulkee viritysavain. Kirjastossa on mukava kokoelma lainattavia soitonoppaita ja muuta materiaalia. Opiskelu onnistuu myös Rockway-verkkokurssilla, johon kirjaudutaan kirjastokortilla. Pääkirjastossa on soittohuone, jossa voi musisoida akustisella Hellas-pianolla tai omilla soittimilla.