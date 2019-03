Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 300 vuotta Daniel Medelplanin puuaapisesta, jonka ansiosta pälkäneläiset oppivat lukemaan, vaikka isovihan aikaan hävitetyssä maassa oli kaikesta pulaa.

Pälkäneellä vietettävä lukutaidon juhlavuosi innostaa lukijakuntaa tarttumaan kirjaan. Lukijat voivat toimittaa omia kirjavinkkejä osoitteeseen daniel.medelplan@gmail.com.

Lukijan kirjavinkki: Asta Metsomäki

Paras lukukirjani on Raamattu. Muutama vuosi sitten aloin lukea Raamattua kolmesta eri kohdasta ja yhteensä 3–4 lukua päivässä. Näin Raamattu tulee luettua suunnilleen vuoden aikana kannesta kanteen. Nykyisin luen sitä aina aamuisin isännän kanssa yhdessä. Tämä kuuluu meidän perheen arkirutiineihin, kuin myös pyhäpäivänkin.

Micael Agricola, jota sanotaan Suomen kirjakielen isäksi, käänsi Pyhän Raamatun Suomen kielelle. Raamatunkäännöstyöllään Agricola loi pohjan suomen kirjakielelle. Näin pääsi tavallinen (meikäläinen) kansa perehtymään Jumalan sanaan. Perustelunaan käännöstyölle Agricola käytti kuuluisaa laisettaan: ”Kyllä se tuntee Suomen kielen, joka ymmärtää kaikkien mielen.”

Raamattu jakaantuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin ja se on kokoelma kirjoja, eräänlainen pienoiskirjasto. Raamattu on maailmassa eniten levinnyt kirja sillä se on käännetty 474:lle eri kielelle. Lisäksi Vanha tai Uusi testamentti on luettavissa 1231 kielellä ja vähintään yksi Raamatun kirja on käännetty 2527 kielelle. Nämä tiedot löytyvät Googlesta.

Raamattu sisältää kertomuksia siitä, miten maailmankaikkeus, ihmiset, eläimet ja eri luonnonilmiöt ovat syntyneet.

Historiaa: Esim. Aikakirjat ja Kuningasten kirjat kuvaavat Israelin kansan historiaa. Lakeja: Esim Jumalan 10:n käskyä.

Runoja ja lauluja: Psalmit, sananlaskut, saarnaaja, Laulujen laulu eli Korkeaveisu.

Julistusta: Esim. Vanhan testamentin profeetat, Jeesus ja Paavali.

Novelleja: Esim: Ruutin kirja.

Ennustuksia: Danielin kirja, Hesekiel, Johanneksen ilmestys.

Kirjeitä: Esim. Paavalin kirjeet.

Läpi Raamatun kulkee kuin punaisena lankana sanoma Messiaasta, Jeesuksesta. Hänen syntymästään ja tulostaan ensin Jumalan omaisuuskansalle Israelille ja heidän kauttaan koko maailmalle.

Nyt meillä on lukuvuorossa Joosuan kirja. Siinä Israelin kansa on Egybtistä lähdön jälkeen vaeltanut Mooseksen johdolla 40 vuotta autiomaassa ja saapunut luvatun maan rajalle. Joosuan kirja kertoo Israelin saapumisesta luvattuun maahan, maan valtauksesta ja sen jakamisesta sukukunnille.

”Herra sanoi Joosualle: ’Minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis nyt ja mene tämän Jordanvirran yli yhdessä koko tämän kansan kanssa siihen maahan, jonka minä annan heille Israelilaisille.’ Joos.1:2.)”

”Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut: äläkä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin.” (Joos.1:7)

Jeremian kirja: ”Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä muovasin sinut äidin kohdussa, minä tunsin sinut, jo ennen kuin sinä synnyit, minä pyhitin sinut ja asetin sinut kansojen profeetaksi.” Mutta minä sanoin: ”Voi Herra, Herra! Enhän minä osaa puhua, sillä minä olen nuori!”

Herra sanoi minulle, ”älä sano: minä olen nuori, vaan mene minne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ihmisiä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut”, sanoo Herra. Sitten Herra ojensi kätensä, kosketti minun suutani ja sanoi minulle: ”Minä panen sanani sinun suuhusi” jne… Tämä tapahtui siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli luopunut elävästä Jumalasta ja alkanut palvella epäjumalia. Jumala nosti kansan keskelle profeettoja jotka julistivat voimakkaasti Herran sanaa ja kehottivat palaamaan takaisin hänen luokseen. He myöskin ennustivat tulevaisuudesta. (Jer.1:4-9)

Kolmantena kirjana on Markuksen evankeliumi. Se alkaa kuvauksella Johannes Kastajasta. ”Hänellä oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö ja hän söi heinäsirkkoja ja luonnon hunajaa.”

Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hän saarnasi parannuksen kastetta ja kehoitti uskomaan Jeesukseen, joka on häntä väkevämpi. Myöskin Jeesus tuli hänen kastettavakseen. (Mark.1:1-8)

Markuksen kirja kertoo Jeesuksen 3,5 vuotta kestäneestä toiminnasta ihmisten hyväksi parantaen sairaita ja ajaen ulos riivaajia. Evankeliumin loppupuolella kuvataan Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus, lähetyskäsky ja taivaaseen astuminen.

Raamatun sana on meille tärkeätä siksi, koska se on Jumalan sanaa ja ilmoitus meille ihmisille. Jeesus sanoo näin. ”Vaikka taivas ja maa katoavat, niin minun sanani eivät koskaan katoa”. (Mark.13:31.)

Salme Blomster on sanonut: RV. 14.2.2019. ”Ennen kaikkea Raamattu avaa meille tien, ei pelkästään taivaalliseen vierailuun, vaan iankaikkiseen yhteyteen Jumalan kanssa. Kun alamme sanasta etsiä pelastajaa, parantajaa, elämän antajaa ja asetamme Jeesuksen ykköseksi elämässämme, niin teemme sijoituksen, jota ei tarvitse myöhemmin katua.”

Asta Metsomäki