Veto tyystin pois arjessa, ja tuttu vakuuttelee syyn löytyvän varastoraudasta – tai pikemminkin sen puutteesta.

Siis mikä ihmeen varastorauta, laboratoriovastaava Tea Sillanpää Hoito- ja hoivapalvelu Taru Koskivuori Oy:stä?

Ferritiiniarvo kuvastaa elimistön rautavarastoja. Se vaikuttaa vireystilaan, ja merkkejä alhaisesta ferritiiniarvosta ovat esimerkiksi selittämätön väsymys, hermostuneisuus, jalkakivut – sellaisia epämääräisiä oireita, jotka itse tuntee ja joista tiedostaa, että kaikki ei ole ihan kunnossa.

Kiusaako alhainen varastoraudan taso erityisesti jotakin ryhmää?

Sellaisia ryhmiä ovat etenkin hedelmällisessä iässä olevat naiset, kuntoilijat, kasvissyöjät ja teini-ikäiset tytöt, joilla kuukautiset ovat juuri alkaneet ja ruokavalio mahdollisesti hieman heikko. Hyvä hemoglobiiniarvo ei tarkoita automaattisesti hyvää ferritiiniarvoa, hemoglobiini antaa nopean mutta pinnallisemman arvion rautatilanteesta eikä sen perusteella voi poissulkea raudanpuutetta.

Miksi varastorauta tuntuu vasta hiljattain nousseen yleiseen tietoisuuteen ja keskusteluihin?

Itse uskon, että yleinen tietoisuus asioista on kasvanut ja ihmiset toisaalta kuuntelevat yhä enemmän omaa kehoaan. On hyvä, että ferritiini on noussut esille etenkin sosiaalisen median kautta ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi kiinnostaa.

Miten ferritiinarvon saa tarkastettua?

Varastoraudan saa mitattua laboratorionäytteellä ihan kuten vaikkapa tulehdusarvot, vitamiinitasot ja sieninäytteetkin. Meillä pääsee myös ilman lähetettä mittauttamaan haluamansa arvot, ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin lääkärille. Ferritiinin mittaukseen ei tarvitse paastoa, mutta flunssan tai infektion jälkeen kannattaa odottaa kaksi viikkoa ennen kuin tulee näytteenottoon, sillä tulehdus voi nostaa ferritiiniä.