Faskioita riittää kantapäästä kalloon

Mikä ihme on faskia? Välke kysyi, Anneli Halme Nattarissa toimivasta Kolibrin kosketuksesta vastasi.

Mikä on faskia?

– Lihaskalvo eli faskia on sidekudosta, joka ympäröi ja yhdistää kaikkia elimistön lihaksia, luita, hermoja ja elimiä – niitä on siis ihmisellä päästä varpaisiin. Faskioita on kolmessa kerroksessa. Liikkuessa kalvot liukuvat toisiaan vasten, mikä mahdollistaa liikkeiden toteutumisen. Kalvojen välissä on hyaluronihappoa, joka toimii ”öljynä”, jotta kalvot eivät hierrä toisiaan.

Missä kaikkialla faskioita on?

– Koko keho on faskioita täynnä. Jotta voimme liikkua, tulee kehomme lihaksia, luita, hermoja ja elimiä ympäröidä lihaskalvot. Jos faskioita ei olisi, lihakset eivät pysyisi kiinni luissa eivätkä nivelet pystyisi liikkumaan. Ilman faskioita kuvainnollisesti leviäisimme lattialle pieniksi osiksi.

Miten faskioiden kireys vaikuttaa lihaksiin tai yleiseen olotilaan?

– Jos lihaskalvot ovat kovin kireitä tai niissä on jokin vaurio, esimerkiksi arpi tai repeämä, voi liikkuminen vaikeutua. Vauriot voivat myös aiheuttaa kipua. Kipu ei välttämättä tunnu vauriokohdassa vaan se voi säteillä kipua faskioita pitkin muualle kehoon. Kireät faskiat vaikeuttavat lihasten supistumista ja heikentävät niiden aineenvaihduntaa.

Mitä faskioille voi tehdä kotikonstein?

– Jo perinteinen venyttely on hyvää jumppaa faskioille. Venyttelyn apuna voidaan käyttää niin sanottua putkirullaa, jonka avulla saadaan tehtyä painetta lihaskalvoihin haluttuun kohtaan. Putkirullan käytössä tulee olla varovainen, ettei vaurioita itseään. Olisi hyvä saada ohjausta liikkeiden oikeaoppiseen suorittamiseen, jotta käyttö tapahtuu turvallisesti. Netistäkin löytyy hyviä videoita tähän. Faskioita voi myös hieroa itse käyttäen apuna jonkinlaista ”faskiakampaa”. Yleisimpiä apuvälineitä ovat Gua Sha-kampa ja Mutjutin. Nyrkkisääntö on, että hieronnan ei tarvitse tuntua niin, että ”tähtiä näkyy”, vaan kevytkin kampailu riittää elvyttämään faskioiden joustavuutta.

Millaisia keinoja ammattilaisella on faskioiden kireyden helpottamiseen?

– Ammattilaisella on vahva tietotaito siitä, miten eri lihaskalvoketjut kulkevat kehon päästä varpaisiin. Tämä auttaa hahmottamaan ongelman kokonaisuutena ja tekemään hoitosuunnitelman sen mukaisesti. Faskioita voidaan ammattilaisen avustuksella sekä venyttää että hieroa. Toiset ammattilaiset käyttävät faskiahieronnassaan jonkinlaisia apuvälineitä kuten rautoja tai kampoja, mutta tämäkään ei ole välttämätöntä. Itse käytän vain omia käsiäni – erityisesti kämmeniä – koska koen, että tällöin tunnen parhaiten näpeissäni, miltä kudos tuntuu ja miten se reagoi käsittelyyn. Faskiahieronta voi paikoin tuntua jopa hyvin kevyeltä, mutta se ei perustukaan kipuun. Kun käsittely tehdään kudosta suostutellen, saadaan parempia tuloksia. Kudokset muokkaantuvat ylipäänsä hyvin hitaasti, joten kireyksien avaaminen vaatii kärsivällisyyttä. Myös kotiläksyt on hyvä tehdä tunnollisesti, jos haluaa vaivoistaan eroon ammattilaisen avustuksella.

Anneli Halme luennoi faskioista Kangasala-talossa lauantaina 9.3. kello 10–17 järjestettävillä Naisten messuilla. Messuilla on tuolloin luvassa monia muitakin luentoja, ohjelmaa, pikahoitoja ja kymmeniä näytteilleasettajia.