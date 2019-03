Jorma Vuopio laulaa elokuvasävelmiä Kangasalan Pirtillä

Baritonilaulaja Jorma Vuopio säestäjänään Juhana Mattila esittävät Kangasalan Pirtillä sunnuntaina 10. maaliskuuta kello 15 kevyttä musiikkia ja elokuvasävelmiä.

Vuopio tunnetaan Pirkanmaalla komeaäänisenä ja karismaattisena baritonina. Klassisen musiikkikoulutuksen saanut Vuopio on lisäksi erinomainen kevyen musiikin tulkitsija. Solistitehtäviä hänellä on ollut esimerkiksi lukuisien eri kuorojen solistina, Tampereen Oopperassa ja Sata-Häme soi -juhlilla. Vuopion laajaan ohjelmistoon kuuluvat klassiset kirkkokonsertit, klassinen viihteellinen musiikki sekä ”Lauantain Toivotut” -osasto.

Juhana Mattila on Pro Musica -Mitalin ansainnut Tamperelainen pianisti, joka toimii Tampereen Musiikkiakatemialla musiikinteorian ja säestyksen aineiden parissa. Mattilaa on voinut kuulla myös äskettäin Tampereen Teatterin musikaali-tuotanto Catsissa. Hän on tehnyt paljon kiitettyä yhteistyötä laulajien pianistina. Mattilalla on myös laulutaustaa tenorina. Hän on esiintynyt muun muassa Kamarikuoro Näsissä ja säveltänyt Kanerva-kuorolle kuoromusiikkia.