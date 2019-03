Miksi muistan vanhan puhelinnumeron mutta en nykyisen autoni rekisteritunnusta?

Päivää Vehjemies,

kysymykseni liittyy muistiin. Miksi muistan ulkoa esimerkiksi tätini lankapuhelinnumeron tai vanhan hittibiisin sanat mutta en lapseni kännykkänumeroa, autoni rekisteritunnusta tai välillä edes sitä, mihin jätin rahapussini? Pitääkö tästä huolestua?

Kysyy Mies 30+

Ne asiat, jotka painetaan hyvin ja keskittyen mieleen ja joita käytetään paljon, myös pysyvät paremmin mielessä. Tädin vanha lankapuhelinnumero on sellainen, joka on aikanaan hyvin opittu ja paljon käytetty – ja siksi se on helppo muistaa pitkienkin aikojen jälkeen. Uusia puhelinnumeroita ei tarvitse oppia ulkoa, koska puhelimet huolehtivat muistamisesta.

Usein arjen unohteluissa on kyse keskittymiskyvyn vaikeuksista, ei niinkään muistin virheistä. Asiaa ei ole alun perinkään painettu kunnolla mieleen: vaikka silmät liikkuvat tekstin mukana, ei tieto tallennu mieleen, jos ajatukset ovat muualla. Tarkkaavaisuus herpaantuu esimerkiksi väsyneenä, kivuliaana tai masentuneena, ja toiminnasta tulee hajamielistä.

Unohtamisesta tunnetaan monenlaisia teorioita. Häipymisteorian mukaan muistiaines haalistuu, koska sitä ei käytetä ja siten vahvisteta. Häirintäteorian mukaan unohtaminen johtuu siitä, että yksi tieto sotkee toista muistiainesta – esimerkiksi johonkin asiaan keskittyvä voi unohtaa, mitä asiaa oli ovikelloa soittaneella naapurilla. Torjuntateorian mukaan ikävät ja epämiellyttävät asiat unohtuvat miellyttäviä helpommin.

Arjen muistamattomuudesta on syytä huolestua, jos se merkittävästi alkaa hankaloittaa arkea ja tilanne on selvästi muuttunut aiemmasta.

Vastaavat THL:n tutkimuspäällikkö Tiia Ngandu ja Muistiliitto

Sinuna en olisi huolissani. Tilanne on luonnollinen ja valmistaa sinua tulevaan. Alat olla siinä iässä, jossa lähinnä vanhojen tätien puhelinnumeroiden muistaminen on normaalia, koska nuorempien neitojen puhelinnumeroita tuskin kuitenkaan enää saat udeltua käyttöösi. Rahapussia kannattaa kysellä aina alennusmyyntien aikaan vaimolta.

Tietää Vehjemies

