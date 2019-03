Onko Suomessa enää alle kuusikymppisiä squashin harrastajia? Suoraman keltaisen retrohallin uumenista sellainen voisi löytyä. Jo vain, työkaverukset Petri Helminen, 42, ja Krister Antila, 35 pelaavat liikuntahallissa kasariajan kultalajia.

Vaikka niin moni pelaaja on hylännyt squashin, nämä SKS Mekaniikan miehet palaavat yhä koppiin hakkaamaan palloa seinään.

– Ei ole onneksi mitään koppikammoa. Tämä on hyvä liikuntamuoto. Jos on tasainen pelipari, saadaan aikaan fyysinen ottelu, Antila sanoo.

Kumpikin on tutustunut squashiin työkavereiden kautta. He ovat vierailleet kössikopissa jo melkein 15 vuotta. Helminen harrastaa aktiivisesti myös sulkapalloa ja tennistä. Mailapelit ovat tuttuja, sillä molemmilla on jääkiekko- ja pesäpallotaustaa.

Satasalle pääsee alkuun

Aloituskynnys on matala – jo sadalla eurolla saa harrastelijan varusteet. Aloittelijoiden kannattaa lähteä liikkeelle sinisellä pallolla.

– Me pelaamme hitaammilla kaksitäpläisillä. Tietysti yksitäpläiset voisivat olla parempia, Helminen pohtii.

Kumpikaan ei myönnä, että kyseessä olisi jotenkin vaikea laji. Helminen on tutustuttanut myös 11- ja 13-vuotiaat tyttärensä squashiin.

– Ei tässä älyä tarvita, kun mekin olemme pärjänneet. Jonkinlainen pallosilmä ja geometrian taju lienee ydin.

Kaksikko sanoo, että squash on sikäli helppoa, ettei tarvitse osua kuin seinään.

– Ainut mitä saa pelätä, että pallo tulee kylkeen. Tai jos itse koheltaa pallon perässä, Helminen sanoo.

Sekin on plussaa, että Suoraman hallista saa vuoroja huokeasti ja lyhyelläkin varoitusajalla.

Miehet ovat huomanneet, että squashkentät ovat vuosien saatossa vähentyneet. Sijaansa on saanut esimerkiksi padel.

– Se on ehkä jopa kivempi peli. Miinuksena on se, että peliin tarvitaan neljä pelaajaa, Antila arvioi.

Vahva pelisilmä

Vahvuuksikseen squashveteraanit sanovat pelisilmän, heikkoudet löytyvät kummallakin liikkuvuudessa.

Kuinka kauan menee, että oppii lyömään nikin? (Pallo osuu seinän ja lattian rajakohtaan niin, että se vierii lattiaa pitkin.)

– Riippuu taustasta. Silloin tällöin nikki onnistuu meiltäkin, mutta ei se mitään helppoa ole, pelipari vastaa toisiaan kompaten.

Onko teillä squashidolia?

Koppiin tulee hiljaista. Kumpikaan miehistä ei suostu nimeämään esikuvia. Jahangir Khan? yritän ehdottaa lajilegendaa varovasti.

– Ei se nyt mikään idoli ole, vaikka kuuluisa onkin.

Kumpikaan ei sano mitään. Ei edes Tuula Myllyniemeä. Pirkanmaan suuruutta, jolla on 20 Suomen mestaruutta. Ei kai tässä idoleita tarvita. Kaksi miestä mailoineen, koppi ja kaksitäpläinen pallo riittää.