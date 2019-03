Vähäpäästöisyyteen autoilijoita syyllistämättä       

Pitkien välimatkojen Suomessa tarvitaan autoliikennettä myös tulevaisuudessa. Tavoite liikenteen päästöjen vähentämisestä on oikea. Keinojen pitää kuitenkin perustua tekniikan kehittymiseen ja kannustavaan vero-ohjaukseen. Emme näe tarpeelliseksi kieltää uusia polttomoottoriautoja. Muutos toteutuu paremmin kannustimilla kuin kielloilla.

Suomessa autokanta on Länsi-Euroopan vanhimpia. Henkilöauton keskimääräinen arvo on 3 600 euroa. Ei ole oikein syyllistää ihmisiä vanhoilla autoilla ajamisesta. Hinnat ovat liian korkeita useimmille kuluttajille. Ilmastoahdistus ja ostovoima eivät helpotu kielloilla.

Pidemmällä aikavälillä uusien autojen verotus on siirrettävä auton hankinnan verotuksesta päästöjen verotukseen. Muutokset verotuksessa on tehtävä portaittain ja ennustettavasti. Autokauppa on hyvin herkkää yllättäville muutoksille.

Työsuhdeautojen verotusarvoa on porrastettava päästöjen mukaan. Työsuhdeautoihin vaikuttaminen on tärkeää, sillä ne tulevat muutamassa vuodessa käytettyjen autojen markkinoille.

Arvioiden mukaan sähköauton tehdashinta voisi tulla samalla tasolle polttomoottoriauton kanssa noin vuonna 2025. Autokannan nopeampi uusiminen on perusteltua ympäristösyiden lisäksi turvallisuustekijöillä. Uudet autot ovat turvallisempia liikenteessä.

On väitetty, että sähköautot synnyttäisivät maahamme energiapulan. Laskelmien mukaan 750 000 täyssähköautoa nostaisi sähkönkulutusta vain kolme prosenttia. Latausten aiheuttamista kulutuspiikeistä selvitään älykkäiden latausjärjestelmien avulla. Käytännössä autot siis pystyisivät latautumaan esimerkiksi yöaikaan, kun sähkön hinta on halvempaa.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi joukkoliikennettä ja erityisesti raideliikennettä on kehitettävä. Yhteyttä Tampereen ja Helsingin välillä pitää sujuvoittaa. Myöhästymiset on saatava vähenemään. Päätös tunnin junan investoinnista on tehtävä mahdollisimman pian.

Pauli Kiuru (kok)

Arto Satonen (kok)

Kansanedustajat