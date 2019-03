Katseet kääntyvät Kangasalla päiväkoteihin – varhaiskasvatuksen tulevaisuutta luotaava suurselvitys tulee julki päiväkotihaun päättymisajan jälkeen

Uuden päiväkodin ovet avautuivat ruutanalaisen Humalamäen perheen kannalta juuri sopivaan aikaan. Perheen pojat tarvitsivat hoitopaikkaa, ja näytti jo siltä, että Joelin ja Joonatanin saaminen samaan päiväkotiin olisi sula mahdottomuus.

– Alkuvuosi saatiin onneksi vielä keploteltua. Ei näitä paikkoja liiaksi asti ole ollut tarjolla, perheen isä Jussi Humalamäki huokaa.

Pojat ovat saaneet viettää aikaa kotona, joskin Joel ehti ennen pikkuveljen syntymää olla jonkin aikaa hoidossa. Uudessa hoitopaikassa aloitetaan pehmeän laskun kautta, ja ensimmäiset hoitopäivät on tarkoitus pitää varsin lyhyinä.

Vielä tänään ei ole varsinainen hoitopäivä, vaan perhe on tutustumassa uuteen päiväkotiin, Pilke luontopäiväkoti Kiuruun.

– Vaikuttaa ihan hyvältä. Yksi hoitajakin on näemmä vanhemmalle pojalle jo entuudestaan tuttu, Jussi Humalamäki katselee ympärilleen.

Kerhoissa karaistuneet pojat kiertelevät uudessa päiväkodissa rohkeasti. Jussi Humalamäki toivoo, että kerhoihin riittää kävijöitä ja rahoitusta, vaikka omat pojat jäävät niistä pois ja ryhmät kävisivätkin välillä pieniksi.

Kerhoilla on kuitenkin suuri merkitys niitä käyttäville lapsiperheille, joiden lapsi tai lapset ovat vielä kotihoidossa.

Yksityisiä useita lisää

Maaliskuussa ovensa Ruutanassa avannut Pilke luontopäiväkoti Kiuru on uusin Kangasalla toimiva yksityinen päiväkoti. Edellinen tulokas oli hiljattain ovensa keskustassa avannut Touhula Freesia. Kaikkiaan yksityisiä päiväkoteja on Kangasalla yhdeksän.

Vuonna 2017 tehdyssä ja viime vuonna kaupungin luottamuselimissä kiertäneessä selvityksessä Tampereen seudulla julkisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen osuudet vaihtelivat kunnittain jonkin verran, mutta keskiarvo asettui 19 prosenttiin. Kangasalla yksityisten palveluntuottajien osuus oli kaupunkiseudun suurin, noin 22 prosenttia.

– Seutukunnassa ollaan aika yhdenvertaisessa tilanteessa, arvioi varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelukokonaisuudesta on maanlaajuisesti vähän alle 20 prosenttia, mutta tuo osuus kasvaa koko ajan. Esimerkiksi vuonna 2017 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto käsitteli 55 rekisteröintiä ja viime vuonna 91.

Kaupunkiseudulla tehdyn vuoden 2017 vertailun jälkeen palvelusetelin käyttö lisääntyi viime keväänä noin 500 paikalla, mikä oli jopa edellistenkin vuosien vahvaa kasvua enemmän.

Aalto-Ropo näkee yksityisten päiväkotien tuovan perheille valinnan mahdollisuuksia ja toisaalta kaupungin näkökulmasta turvaavan palvelutarpeen kasvua. Yksityisten tuloa ei hänen mukaansa voisi kaupunki oikein estääkään.

– Liiketoiminnan harjoittamisen vapaus takaa oikeastaan sen, että jos toimijat täyttävät asetetut ehdot, he ovat tervetulleita. Meillä asiat ovat kohtuullisen hyvällä mallilla. Ohjaus, neuvonta ja valvonta ovat kaupungin vastuulla, koska oman kaupungin lapsillehan tässä ollaan palveluita järjestämässä. Meillä on yksityisten kanssa tehty hyvää yhteistyötä.

Suurselvitys tulee

Varhaiskasvatusjohtajan mukaan varhaiskasvatuksen kenttä on ollut viime aikoina suuressa myllerryksessä osin yksityisten palveluntuottajien yleistymisen myötä. Niinpä Kangasallakin on tehty viime keväästä lähtien mittavaa selvitystä, jolla on haluttu avata varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta, palvelusetelimallin toimintaperiaatteita, investointeja ja arvioita tulevista palvelutarpeista varhaiskasvatuksessa.

Selvityksen pohjalta on tarkoitus pohtia myös kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkon tulevaisuudennäkymiä. Suuri varhaiskasvatuspaketti on käynyt näyttäytymässä jo sivistyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuuston iltakoulussa.

Tällä hetkellä kaupungin suurimmat päiväkodit ovat 6–9-ryhmäiset Vatialan, Tursolan, Koivurinteen ja Omenatarhan päiväkodit. Ruuhkaisinta on niin sanotun nauhataajaman ja Ruutanan alueilla, ja erityisesti Suoraman päiväkodissa paikat ovat nyt tiukassa.

Esikoululaisia siirtyy syksyllä koulutielle noin neljäsataa.

Esikouluun on etenemässä kolmisensataa kangasalalaislasta, mutta näiden lisäksi tulevat paikkakunnalle muuttavat lapset, joita esimerkiksi viime vuonna oli yli 150.

1–5-vuotiaita lapsia on Kangasalla noin parituhatta.

Haku päällä varhaiskasvatukseen

Päivähoitopaikat ensi syksylle ovat Kangasalla haettavina 17. maaliskuuta asti. Hakemukset lähetetään sähköisesti kaupungin kotisivuilla olevan lomakkeen kautta. Puhelimitse apua ja lisätietoa saa kaupungin palveluohjaajilta maanantaista torstaihin.

Varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo kertoo, että lapsia sijoitellaan syksyn ryhmiin ensimmäisen kerran maaliskuussa, mutta täydentäviä sijoituksia tehdään vielä alku- ja loppukesästä. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni lapsi ensisijaiseksi ilmoitettuun hoitopaikkaan.

– Jos näin ei käy, yritämme katsoa lähimmän mahdollisen vapaan paikan ja neuvottelemme tietysti asiasta huoltajienkin kanssa.

Haku on käynnissä lisäksi niin kaupungin kuin seurakunnankin kerhotoimintaan. Yksityisiin toimijoihin tulee kaupungin mukaan olla yhteydessä erikseen.