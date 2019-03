Kangasalan nuorisovaltuusto on kangasalalaisten nuorten edunvalvoja. Nuorisovaltuuston tarkoitus on nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen kaupungin päätöksenteossa, koulussa ja vapaa-ajalla. Valtuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston toimintaan voi osallistua kuka tahansa 13–20 -vuotias kangasalalainen tai Kangasalla opiskeleva nuori.

Esittelyt koonnut Mette Paloniemi, nuorisovaltuuston viestintävastaava