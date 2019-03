Kangasala-talon galleriassa on avautunut kuvataiteilija Tuula Lehtisen taidokkaita mosaiikkeja esittelevä näyttely A Piece of Cake. Näyttely on avoinna 28. huhtikuuta saakka.

Näyttelyssä on neljä seinälle ripustettua mosaiikkiteosta vuosilta 2006–2012 sekä video, joka valaisee taiteilijan uraa ja teoksia. Näyttelyn nimi, A Piece of Cake, on lainattu yhdestä näyttelyyn kuuluvasta teoksesta. Punaisen eri sävyissä liikkuva teos kuvaa herkullista kakunpalaa. Näyttelyn nimi viittaa myös mosaiikkitekniikkaan.

– Nimi on hieman ironinen. Mosaiikkitekniikka on kaikkea muuta kuin ”A Piece of Cake”, helppo nakki, vaan päinvastoin aikaa vievää, työlästä ja fyysisesti raskastakin, naurahtaa Tuula Lehtinen ja jatkaa sen kuitenkin olevan erittäin palkitsevaa.

Näyttelyssä on esillä myös vitriini, jossa on nähtävillä mosaiikin tekemisessä käytettyjä leikkureita ja muita työvälineitä sekä pieniä keraamisia laattoja ja pieniä smalto- ja lasimosaiikin palasia, tesseroita, joita Tampereella asuva Lehtinen tilaa Italiasta.

Kangasalan uimahalli Kuohussa on nähtävillä taiteilijan mosaiikki Aaltoilua vuodelta 2009.