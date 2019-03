Shintolainen Mikoshi-pyhäkkö on esillä Kangasala-talon yläaulassa 29. huhtikuuta saakka. Mikoshi on pienoispyhäkkö, jota kannetaan kantotuolissa. Tavu ”mi” viittaa kami-jumaliin ja ”koshi” tarkoittaa kantotuolia. Selkova-puusta tehty nelikulmaisen pyhäkön on rakentanut perinnepuuseppämestari Mosao Kobayashi työryhmineen. Rakennusprojekti on kestänyt yli vuoden ajan. Pyhäkkö on rakennettu perinteisin japanilaisin käsityömenetelmin. Suomeen Mikoshi-pyhäkön on lahjoittanut herra Hodai.

Mikoshi-pyhäkkö siirtyy Kangasalta Kansallismuseoon toukokuussa. 18. toukokuuta järjestetään Helsingissä Omikoshi-kulkue, jossa pyhäkkö kannetaan Espan lavalta Kansallismuseoon. Kantoseremoniaan kuuluu sekä japanilaisia että suomalaisia. Kansallismuseossa Mikoshi-pyhäkkö on esillä 18.5.–2.6. Näyttelyt ovat osa Suomen ja Japanin välisten diplomaattisuhteiden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Tapahtumaa Suomessa koordinoi kangasalalainen Heikki Mäenpää.