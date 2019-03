Maailmassa on vakava saasteongelma. On liikaa vaarallisia päästöjä, liikaa saastuttavia tehtaita – varsinkin tuolla jossain kaukana. Tälle ongelmalle pitäisi tehdä enemmän. On vaarana, että koko maapallo kuolee. Ihmiskunnalla on myös toinen saasteongelma, joka on vieläkin vakavampi. Syntiinlankeamuksen seurauksena on maailmaan päässyt leviämään suunnaton määrä tätä saastetta, jota myös synniksi kutsutaan. Tämänlainen saastuttava tehdas ei ole jossain kaukana kaukomailla vaan kiusallisenkin lähellä, nimittäin jokaisen meidän sydämessä. Jeesus itse vastaa Matteuksen evankeliumissa kysymykseen Mikä saastuttaa ihmisen näin: ”Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.” Todellisena vaarana tämänlaisen saasteen kanssa on hengellisen kuoleman lisäksi iankaikkinen kuolema, ero Jumalasta eli kadotus!

Elämme paaston aikaa, joka valmistaa meitä kristikunnan suurimpaan juhlaan, pääsiäiseen, ja haastaa meitä myös tutkistelemaan itseämme Jumalan sanan valossa. Pääsiäisen ilosanoman ydin on siinä, että tälle synnin saasteongelmalle on jo tehty kaikki tarvittava etukäteen valmiiksi Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta! Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan: ”Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.”

Jumala siis itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meidän sydämemme likapyykkiin on siis ratkaisu! Johanneksen kirjeessä sanotaan: ”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

Jätä siis ”jätteesi” jätteenkäsittelyyn, joka on jo ennalta tehty ja suostu sovintoon Jumalan kanssa uskon ja kasteen kautta.

Siunattua pääsiäisen odotuksen aikaa sinulle!

Ismo Vettenranta

nuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta