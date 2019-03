Pälkäneen Tattarintien ja Kaivopellontien risteyksessä on viikoittain monta vaaratilannetta, kun alaspäin Tattarintiellä ajavat eivät noudata väistämisvelvollisuutta. Samasta aiheesta on huomautettu ennenkin, mutta muistutus on taas paikallaan.

Kaivopellontiellä ei ole kolmiota, saati STOP-merkkiä. Kaivopellontiellä ajavat tulevat oikealta Tattarintielle, mikä tarkoittaa sitä, että Tattarintiellä ajavien tulee väistää Kaivopellontieltä tulevia.

Tattarintiellä ajavat ovat velvollisia väistämään, mikäli Kaivopellontieltä on tulossa ajoneuvo. Risteyksessä liikkuu tavallisten autojen lisäksi muutakin kevyempää liikennettä, jotka kohtaavat väistämisvelvollisuudesta vähät välittävät ajavat oman henkensä uhalla.

Kun kaikki risteyksessä ajavat muistavat tämän yksinkertaisen säännön, vältymme kaikki suuremmilta onnettomuuksilta ennen kuin jotain peruuttamatonta tapahtuu.

Mira ja Rauli Andrejeff, Pälkäne