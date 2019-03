Luterilaisen kirkkomme ehkä merkittävin rahankeruu, yhteisvastuukeräys on käynnistetty. Toivotan kaikki mukaan auttamistyöhön avun tarpeessa olevien lähimmäisten auttamiseen, niin kotimaassa, kuin maamme rajojen ulkopuolella. Aikoinaan apostoli Paavali pani toimeen mittavan keräyksen, jolla pyrittiin auttamaan Jerusalemin puutteessa elävää seurakuntaa. Tästä kertoo mm. Raamatun hänen Roomalaisille kirjoittaman-sa kirje. ( Rom. 15:25-33)

Matka ei inhimillisesti ajatellen sujunutkaan niin kuin saattoi odottaa. Paavali kyllä tiedosti vaarat joita matkan varrella ja Jerusalemissa saattoi häntä odottaa. Hän kirjoittaa kirjettään matkan aikana ja edellä samassa luvussa hän suunnittelee tekevänsä vielä matkan Roomaan ja sen jälkeen Espaniaan.

Vaaroista huolimatta hän haluaa itse henkilökohtaisesti kuljettaa saamansa rahalahjan perille. Keräys oli toimeenpantu nykyisen Korintin ja Peloponneksen alueella. ( senaikainen, korintti ja Akhaia) Mitä vaaroja matkalle sitten voi sisältyä? – Kysynet. Mitä luulet, jos itse kävelisit vaikka 100.000 e. rahasalkku kädessä pitkin maita ja mantuja ja sen jälkeen purjehtisit vaikka noin 1000 km. matka muinaisen Rooman aikaisella aluksella pitkin välimerta. Sitä jos mitä voi kutsua melkoiseksi seikkailuksi. Kokemuksesta Paavali luettelee niitä tapahtumia, joihin hän on joutunut lähetysmatkoillaan. Rosvot ovat ryöstäneet hänet, hän on ajelehtinut tulvissa, joutunut haaksirikkoon, hänet on ryöstetty ja kivitetty miltei hengiltä. Siinä oli vain osa, niistä vaikeuksista, joita hän matkoillaan sai kokea. Usein juutalaiset hänen heimolaisensa olivat pahimpia Paavalin työn vastustajia. Erilaiset pakanauskontojen kannattajat yrittivät myös taistella Paavalia vastaan. Tässä edellä mainitussa luvussa hän pelkää jäävänsä Juudean uskomattomien käsiin. Tavallaan pelko tässä asiassa osoittautui todeksi , sillä Jerusalemissa kiihkoutuneiden juutalaisten uskonnollinen ryhmä olisi ottanut Paavalin hengiltä, ellei paikalle saapunut Roomalainen sotaväenosasto olisi pelastanut hänet.

Rahalahjansa Paavali sai kaiketi vietyä perille rukousten saattelemana, joissa hän pyysi , että se saisi koitua Jerusalemin seurakunnan kaikenlaisen edun mukaiseksi, niin taloudellisen kuin hengellisenkin avun muodossa. Matkasta muodostui toisenlainen, sellainen , jonka tarkoitusta ei ehkä Paavalikaan voinut aluksi ymmärtää.

Se näet jäi hänen työnsä kannalta viimeiseksi lähetysmatkaksi. Paavali joutui ensin vangituksi Kesarean vankilaan, ja sieltä vedottuaan keisariin, laivalla Rooman vankilaan ja joidenkin vuosien kuluttua siellä teloitetuksi. Tästä joku saattaa päätellä, että se oli sitten sen asian loppu. Todellisuudessa se oli kaikkea muuta – evankeliumin voittokulun esiin tuleminen. Paavali kerrottua evankeliumin Roomalaiselle varusväelle Kesareassa . Siellä hän sai julistaa myös maaherroille, Feelikselle ja Vestukselle ja heidän vaimoilleen . Vankilassa ja saattueissa ja vartiostoille laivojen työntekijöille matkalla Roomaan kuului kutsu pelastukseen.

Pelastuttuaan haaksirikkoisina Maltan saarelle koko saaren väki sai kuulla evankeliumin. Saaren päälysmies Publius piti haaksirikkoisia maatilallaan 3. päivää. Jeesus paransi Paavalin rukoillessa Publiuksen isän vakavasta sairaudesta, jonka jälkeen saaren kaikki sairaat tuotiin apua hakemaan vaivoihinsa.

Evankeliumi meni siis eteenpäin ehkäpä paljon paremmin juuri näiden vaikeuksien kautta. Eikä tässä kaikki. Meillä ei olisi käytössämme ainakaan neljää raamattuun oleellisesti kuuluvaa Paavalin kirjettä, ellei Hän olisi kirjoittanut niitä siellä Rooman vankilassa. Ainakin kirjeet Efesolaisille, kolossalaisille ja Filemonille on kirjoituttu sieltä käsin. Myös 2.Timoteuksen kirje on kirjoitettu Rooman vankilassa. Tämän lisäksi Paavali sai tehdä vuosien ajan seurakunnallista opetustyötä vankilasta käsin Rooman kristittyjen parissa. Ei voi kuin ihmetellä Jumalan suunnitelmaa . Rukoillaan, että meidänkin varamme saa poika matkatessaan niin aineellista kuin henkistä hyvää lähimmäistemme hyväksi. Raha on tässä elämässä välttämätöntä. Ilman sitä emme tule toimeen. Sitä tarvitaan auttamistyössä ja evankeliumin kuljettamisessa. Tule mukaan auttamaan.

Monenlaisia yllätyksiä saamme kokea silloin, kun saamme antaa rahamme ja itsemme evankeliumin palvelukseen. Kaikessa on silti vaaransa erityisesti siellä, missä rahasta on kysymys . Siksi tuleekin olla mukana harkintaa, jotta varamme saisivat palvella sitä asiaa mihin ne on tarkoitettu,

Seppo Lahtinen, Pälkäne