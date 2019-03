Viime sunnuntaina pidetyssä Neulekirkossa Pälkäneen Martat lahjoittivat virkkaamansa stolan seurakunnalle. Stola on papin ja diakonin tunnus, jota käytetään jumalanpalveluksissa, kasteissa, häissä ja hautajaisissa. Nyt käyttöön otetun stolan väri on violetti, joka on paastonajan väri ja kuvaa valmistautumista ja katumista. Paastonaikaa vietetään ennen pääsiäistä ja joulua. Stolan värisarja täydentyy myöhemmin. Neulekirkossa kerättiin lanka- ja tumppukolehti.