Vuodesta 2014 alkaen olemme toteuttaneet Kangasalla kuuden kuukauden ikäisten lasten ryhmäneuvolaideaa, joka onkin saanut hyvän vastaanoton vanhemmilta. Neuvola tarjoaa vaihtoehtoa osallistua 6 kk ikäisen lapsen kanssa vertaistukea antavalle ryhmäneuvolakäynnille. Perhe saa palvelun halutessaan myös yksilökäyntinä.

Ryhmätapaamisia on ollut ensin Rantsun perhetuvalla, sitten Perhetupa Pikkutaskussa Sipetan talossa. Tammikuussa 2019 saimme uuden ja ryhmän tarpeita paremmin palvelevan paikan Kangasalan seurakunnan perhetalosta. Toiminta jatkuu edelleen kaupungin toimintana ja korvaa lapsen puolivuotiskäynnin terveydenhoitajan vastaanotolla.

Pälkäneellä ei ryhmäkokojen vuoksi ole mahdollista järjestää samanmuotoista kuuden kuukauden ikäisten ryhmäneuvolaa, mutta halutessaan myös Pälkäneen äidit ja vauvat saavat osallistua ryhmäneuvolaan Kangasalan puolella. Kysy oman alueesi terveydenhoitajalta päivämääristä!

Ryhmäneuvolassa mietimme yhdessä pienokaisten kehityksen asioita, ja usein yhteisissä keskusteluissa löytyy hyviä vinkkejä toisilta perheiltä. Mukana on terveydenhoidon ammattilaisia neuvolasta, suunhoidosta ja perhetyöstä. Ideana on, että useampi ammattilainen on perheen käytettävissä samalla käynnillä ja että perhe saa vertaistukea samassa elämänvaiheessa olevilta perheiltä. Uutena yhteistyökumppanina seurakunnasta tulevat paikalle esittäytymään perhediakoni ja perheterapeutti. Heiltä perheet voivat halutessaan varata henkilökohtaista aikaa parisuhdeasioissa. Suun terveystarkastus ja neuvolakäynti hoidetaan ryhmäkäynnillä lyhyenä yksilöllisenä tapaamisena.

Lapsen kehitys, nukkuminen, kiinteiden ruokien opettelu, puhkeavat hampaat ja vanhemmuus ovat keskiössä näissä tilaisuuksissa. Mietimme yhdessä myös tapaturmiin varautumista, sillä viimeistään kuusikuukautiskäynnin jälkeen useimmat lapset lähtevät vauhdilla ryömimään tai konttaamaan. Ulkopuolisia vieraita on myös ajoittain mukana. Heiltä on saatu infoa esimerkiksi turvaistuimista tai perheiden jaksamisen keinoista. Kiitämme Sipetan Ullaa ihanasta lahjasta, jonka saimme häneltä ryhmäneuvolan pikkuasiakkaille.

Terveydenhuollon ammattilaisten Aikaa lapselle -ryhmä nostaa kuukausittain ilmoille ajatuksia, ideoita ja ilmiöitä lasten maailmaan liittyen. Aikaa lapselle -kuukausiviesteihin kirjoittavat lastenneuvolasta Pia Koivuniemi, äitiysneuvolasta Susanna Kaisko, kouluterveydenhuollosta Johanna Lantela ja Maarit Koskela sekä hammashoitaja Elina Saarinen. Kokoamme eri lähteistä vastauksia kiperiin tilanteisiin lastemme parhaaksi.