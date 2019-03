Kostia-areena toimii näyttämönä salibandyn viitosdivisioonan kauden toiseksi viimeiselle turnaukselle lauantaina. SB Lujan ja KU-68:n kakkosjoukkueet ovat valmistautuneet turnaukseen hyvin erilaisista lähtökohdista.

Ottelut alkavat kello 10 kotijoukkue SB Lujan ottelulla SB NMP:tä vastaan. Peli on sarjapaikkansa puolesta pelaaville pälkäneläisille tärkeä, sillä NMP majailee sarjataulukossa vain pisteen lohkojumbo Lujaa edellä.

Lujan toinen peli on turnauksen lopuksi kello 17 lohkonelosta Tolppalaukausta vastaan.

KU-68:n kakkosjoukkue pelaa heti Lujan avausottelun jälkeen kello 11, ja kangasalalaisjoukkueen toinen ottelu on kello 14. Jälkimmäisen pelin tulos on varsin ratkaiseva kangasalalaisten nousuhaaveita ajatellen, sillä vastaan asettuva RePlay on ennen turnausta tasapisteissä kangasalalaisten kanssa – kärkikolmikko RePlay, SS Valhalla ja KU-68 II ovat kaikki tasapisteissä ennen lauantain pelejä. Vain yhdelle näistä kolmesta aukeaa automaattisesti ovi sarjaporrasta ylemmäs.

Viimeiset turnauspelit ovat vuorossa maaliskuun lopussa.