Siirto Sariolan kouluun toisi osalle oppilaista pitkät koulumatkat

Kuhmalahden Pohjan koulu on tullut tiensä päähän, eikä rakennuksessa voida enää järjestää opetusta turvallisesti.

Onhan rakennus myös vanha ja liian iso meidän pienelle kylälle. Kouluverkkosuunnitelmassakin on jo todettu, että Pohjan koulu lakkautetaan 2021. 1.–4.-luokkien oppilaat siirtyvät Kuhmalahden uuteen kouluun ja 5.–6.-luokkien oppilaat siirtyvät Sariolan kouluun

Nyt sivistyslautakunnan pöydälle saapuvan esityksen perusteella Kuhmalahdelle ei olisi tulossa uutta koulurakennusta vaan 1.–2. luokkalaiset opiskelisivat päiväkodin tiloissa ja 3.–6. luokkalaiset kävisivät koulua Sahalahden Sariolan koulussa, joka sijaitsee reilun kymmenen kilometrin päässä Kuhmalahdelta. Tämä esitys on mielestäni Kangasalan kaupunkistrategian mielestäni vastainen.

Kaupungistuminen tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. Samalla tämä myös nostattaa ihmisillä kaipuuta maaseudusta ja luonnonläheisestä elämästä. Kangasala on upeiden mahdollisuuksien kaupunki, jossa tulevaisuudessa asukas voi asua kaupungissa tai halutessaan myös maaseudun rauhassa. Kangasalan imagon kehittäminen on monipuolinen tehtävä. Tulevan Lamminrahkan alueella ei asu tällä hetkellä vielä ketään, mutta me päättäjät näemme Lamminrahkan potentiaalin, joten alueeseen on syytä panostaa. Pienemmässä mittakaavassa myös Kuhmalahden alueella on potentiaalia.

Kuhmalahdelle on palannut kauppa, uusi menestynyt kesätapahtuma ja nyt myös uusi nuorisotila kylän aktiivisille nuorille. Lisäksi kirkonkylän alueelta löytyy päiväkoti, liikuntasali, huoltoasema ja baari, kuntosali, upeaa luontoa, vanhainkoti sekä hieman pidemmän matkan päästä kirjasto ja sen aktiiviset kulttuuritoimet, apteekki, uimaranta ja urheilukenttä.

Nämä kaikki ovat Kuhmalahden kirkonkylällä myytävien tonttien läheisyydessä. Ja mahdollisesti uusi koulurakennus vielä lisäksi. Mikä sitten on strategian mukainen mahdollisuuksien maaseutu, jos Kuhmalahti ei tätä ole?

Luonnonläheiset koulut ovat kansallisesti nousemassa esiin vähitellen ja tässä olisikin Kangasalla ja Kuhmalahdella loistava mahdollisuus profiloitua edelläkävijäksi ja myöskin sitä kautta houkutella uusia asukkaita . Oppilaiden siirtäminen Sariolan kouluun muodostaisi joillekin oppilaille valitettavan pitkän koulumatkan, johon ajallisesti saattaisi kulua yli kaksi tuntia päivässä. Missä tahansa yhteisössä yhteisön jäsenet voivat hyvin, kun he kokevat olevansa aidosti osana yhteisöä sekä pääsevät vaikuttamaan sen toimintaan. Strategiassa on mainittuna myös kuunteleminen, välittäminen ja mahdollistaminen. Kuhmalahden Yrittäjät sekä kyläyhteisö ovat tuoneet esiin avustuksensa koulun maanrakennukseen ja talkootöihin.

Iikka Nikkinen