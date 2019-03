Sunnuntai voi olla suuri päivä kangasalalaiselle salibandylle – jopa niin suuri, että SB Lujan salibandyikoneihin kuuluva Tommi Hilden ilmoitti haluavansa seurata tapahtumia aitiopaikalta.

– Tommi tulee meille peliin toimitsijaksi. Josko me sitten hoitaisimme tällä kaudella tämän menestyspuolen, kun SB Lujan kausi meni miten meni, virnistää naapuriseuran edustajan elettä arvostava KU-68:n Jussi Hietaranta.

KU-68 on jo useasti linjannut kauden päätavoitteeksi nousun kakkosdivisioonaan, mutta suunnitelman viimeinen askel on jäänyt aina ottamatta. Tällä kertaa oli lähellä, että enää ensi viikonloppuna ei tarvitsisi jännittää – kangasalalaisjoukkue jäi yhden pisteen päähän suorasta noususta. Ei ihme, että kauden toiseksi viimeisen turnauksen nollan pisteen antia on harmiteltu pukukopissa kerran jos toisenkin.

Jo nousukarsintapeleihin pääsykin on toki joukkueelle jo uusi saavutus.

– Nyt me aiomme oikeasti nousta. Ei tiedä, milloin tulee vastaava tilanne eteen, Hietaranta korostaa.

Tilanne on uusi, mutta kaikki ei silti ole uutta ja ihmeellistä. KyPo on KU-68:n farmiyhteistyöseura eli siten erityisen tuttu joukkue.

– Harjoituspelit tältä kaudelta ovat tasan 1–1, ja puolin ja toisin tunnemme toisemme hyvin. Heillä on tässä kuitenkin vain hävittävää ja meillä ainoastaan voitettavaa.

Rypistys on tiukka. Yksi karsintaottelu vastaa käytännössä kahta kolmossarjapeliä, kun kello käy tehokasta peliaikaa kolmen 20 minuutin erän verran. Joukkueet kohtaavat lauantaina Kyröskoskella kello 16, ja pärskeen laannuttua on edessä uusi kohtaaminen Pitkäjärvellä sunnuntaina kello 14. Tarvittaessa pelataan vielä kerran Kyröskoskella seuraavana viikonloppuna; kakkosdivisioonapaikka irtoaa kahdella voitolla.

– Olen luottavainen, ja ainakaan yhdellä tuurimaalilla ei mennä jatkoon. Ensimmäisessä pelissä on meidän mahdollisuutemme. Meillä on kyllä avaimet menestyä, jos siinä saamme pelinhallinnan.

Sunnuntaiseen Pitkäjärven otteluun on vapaa pääsy, ja paikalla on myös kahvio. Hietaranta etsii vielä kuumeisesti ottelukuuluttajaa, jotta toivottavasti saavutettavan ennätysyleisön olisi tavallista mukavampi seurata ottelun kulkua lehtereiltä.