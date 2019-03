Sähköverkot takaisin

Sähkönsiirtomaksut puhuttaa ja suututtaa kansalaisia. Sähkönsiirtohintojen huima nousu viime vuosina on nostanut asumisen jo muutenkin korkeita kuluja kohtuuttomasti. Erityisen kummallisena on koettu suurien sähköverkkojen myynti kansainvälisille sijoitusyhtiöille, jotka tahkoavat näistä voittoja, ja erilaisilla järjestelyillä välttävät vielä verojen maksut Suomeen. Professori Markku Kuisma on todennut, että ”sähkön jakeluverkon myyminen ulkomaiseen omistukseen on typeryyden huippu, jolle on mahdoton keksiä järkiselitystä.” Valtiolle varma tulonlähde myydään ulkomaisille omistajille. Sijoitusyhtiö esimerkiksi Australiasta on lähtökohtaisesti liikevoittojen perässä, ja me sähkönkäyttäjät maksamme ne voitot.

Sähköverkot, kuten tie- ja rataverkosto sekä vesihuolto ovat kaikki osa valtion kriittistä infrastruktuuria, jotka ovat luonnollisen monopolin asemassa ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisiä kaikissa tilanteissa. Siksipä näiden pitäisi olla suomalaisessa omistuksessa ja omistajanakin isolta osin valtion. Sähköverkojen myynnit on mahdollistanut se, että kirjaus niiden strategisesta merkityksestä on poistettu omistajien intresseistä. Sähkönjakelun häiriöttömyys ja toimivuus poikkeusolosuhteissa lakkasi olemasta siis valtion strateginen tarve. Onko tämä silloin myöskään kansainvälisten sijoittajien tarve? Ei varmasti, ongelmatilanteet jää aina valtion harteille ja vain kermankuorinta kiinnostaa ahneessa voitontavoittelussa.

Seuraavan hallituksen tulee selvittää valtion takaisinosto-oikeus ja mahdollisuuksien mukaan palauttaa kansainvälisille markkinoille myydyt sähkönjakeluverkot takaisin valtion omistukseen. On syytä myös laatia laki, jossa kielletään luonnollisessa monopoliasemassa olevien perusrakenteidemme myynti ulkopuolisille tahoille. Tämä on koko yhteiskuntamme taloudellinen ja strateginen etu, ja näkyy meille sähkökäyttäjillekin nykyistä järkevimpinä hintoina.

Marko Asell

Eduskuntavaaliehdokas (sdp)