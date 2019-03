Norppien isä Teemu Luoto korjailee kloorivaurioita tussilla

Kangasalan Kuohun norppaperhe on kestänyt vesileikkejä jo kymmenen vuotta

Sulo, Hellä, Uljas ja Helmi köllöttelevät Kuohun lastenaltaan äärellä leppoisina. Norppaperhe on vartioinut kangasalalaisia vesileikkejä jo kymmenen vuotta. Taiteilija Teemu Luoto on tullut taas katsomaan, mitä hänen norppalapsilleen kuuluu.

– Ensin epäilin, että pikkuvandaalit hakkaavat norppia. Näissä on pientä eroosiota, mutta se johtuu kloorista, ei suinkaan lapsista.

Lähietäisyydeltä huomaa, että norpissa on toden totta pieniä valkeita täpliä.

Taiteilijalla on mukanaan vedenkestävä tumma tussi. Se on hänen restaurointivälineensä, jolla täplät saa korjattua. Luoto kahlaa värittämään norppiaan noin kerran vuodessa.

Vuonna 2011 norpat irrotettiin uimahallin kesätauolla kokonaan. Silloin Luoto kunnosti otukset polttamalla ne 1100 asteessa, normaali samottimassan polttolämpötila on 1000 astetta.

Tarkastuskäynnillään taiteilija saa kuulla, että uimakoululaiset aloittavat tuntinsa aina norppien pesulla. Veden loiskuttaminen eläinten päälle on ohjelmanumero, jota odotetaan innolla. Tieto ilahduttaa tekijää – harvaa julkista teosta saa sekä katsella että kastella.

Uimahalliin tilattiin myös Tuula Lehtiseltä ja Virpi Kinnuselta taidetta. Lehtisen hyppytornin mosaiikki on vielä kunnossa, mutta Kinnusen kahdeksasta lasihahmosta on enää jäljellä yksi.

Pingviinit liian vaarallisia

Kuohun arkkitehti olisi halunnut, että Luoto olisi tehnyt altaalle pingviinejä.

– En suostunut siihen, sillä ne ovat liian korkeita ja teräviä lastenaltaaseen. Pitkät nokat ja kaikki, lapsethan voivat vammautua.

Miksi sitten norppa?

– Se on veikeä eläin, jonka voi tehdä mihin asentoon tahansa. Myös sen pehmeä muoto miellyttää. Onneksi norppakanta on elpynyt, vaikka on ollut huonoja lumitalvia. Jyrkkä ei verkkokalastukselle, sanoo eläinten ystävä.

Luoto on todellakin mieltynyt pehmeisiin muotoihin, sillä hänen toinen lempiteemansa on lihavat naiset.

– Lihavissa naisissa on niin paljon ulottuvuuksia. Lihavilla miehillä ei ole kuin iso vatsa, rehevyys ja pehmeys puuttuvat kokonaan.

Epeli ja Kaneli loikkivat Metsossa

Teemu Luodon eläinteoksia löytyy Kangasalan pääkirjastosta ja päiväkodeista. Myös Tampereen kaupunki on ostanut häneltä 15 eläinhahmoa. Pääkirjasto Metsossa asuu Luodon kaksi pupua Epeli ja Kaneli.

– Olisin halunnut Metsoonkin norppia, mutta kirjastonjohtajan mukaan Pietilät suunnittelivat rakennuksen metsän henkeen, eivätkä norpat kuulu metsään.

Luodon käsissä syntyivät sitten puput.

– Alkuvuosina ne rakastettiin rikki. Sitten löytyi riittävän tehokas liima, joka pitää ne kasassa.

Harrastuksikseen Luoto sanoo selkäuinnin, vesijuoksun, punttisalin ja eläinten siirtelyn. Kuhmalahden Taidepappilan pihalla olevat keraamiset eläimet täytyy kantaa joka talvi sisätiloihin, sillä ne eivät kestä jäätymistä. Ainoastaan keraamiset linnut voivat lentää ulkona pakkasellakin.

Taidepappilassa on paljon koiria ja norppia. Kissoja ei Luoto juuri tee, vaikka asuukin kaksin Misse-kissansa kanssa.

Tällä hetkellä Luoto muotoilee naamioita ja gorilloja. Hän haaveilee, että pappilasta tulisi tulevaisuudessa hollantilaistyylinen hoitolaitos, jossa vanhusten olisi hyvä olla.

– Aion perustaa säätiön hoitolaitosta varten. Sitä ei pyöritettäisi rahan ehdoilla, vaan vanhusten ehdoilla. Bileitä ja naamiaisia. Tulisi naamioillekin käyttöä, Luoto visioi.