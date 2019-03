Minua pyydettiin kirjoittamaan hartauskirjoitus. Jäin miettimään tuota sanaa: hartaus.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan hartaus voi tarkoittaa tiettyä tilaisuutta tai hetkeä – kuten aamu- tai iltahartautta. Toisaalta sana voi tarkoittaa antaumusta, kun teemme jotain hartaudella tai hartaasti. Hartaus voi kuvata myös mielentilaa tai uskonnollista syventymistä.

Kirkkovuodessa eletään parhaillaan paastonaikaa. Paaston ulkonainen merkki voi olla esimerkiksi tietyistä ruuista tai juomista pidättäytyminen. Sekä Raamattu että oppi-isät kuitenkin muistuttavat, että todellinen paasto tapahtuu ihmisen sisimmässä.

Koko paasto voi tuntua meistä muinaisjäänteeltä, mutta ehkä näiden vanhojen tapojen takana on jokin viisaus. Meille muistutetaan, että ihmiselle on hyväksi, jos hän malttaa hellittää hetkeksi. Paastonaika on mahdollinen hartauden aika: se on tilaisuus leppoistaa elämää, hiljentyä ja käyttää vähän aikaa itsetutkiskelemiseen, rukoukseen, Jumalan sanan kuulemiseen ja lähimmäisten palvelemiseen.

Ensi sunnuntaina on Marian ilmestyspäivä. Enkeli ilmoittaa Marialle Jeesuksen syntymästä. Jouluun on siis yhdeksän kuukautta.

Luukkaan evankeliumissa kerrottu enkelin ja Marian kohtaaminen päättyy Marian sanoihin: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Luterilaisessa kirkossa tälle Marialle on varattu sivurooli. Martti Luther nosti kuitenkin Marian esikuvaksi ihmisenä ja kristittynä – hän korosti Marian nöyryyttä.

Nöyryys on vaikea sana. Se voi merkitä alistumista ja pahimmillaan siihen voi liittyä nöyryyttämistä. Nöyryyden vaatimusta on käytetty vallan välineenä. Yhtä vastenmieliseltä kuulostaa nöyristely. Nöyryyden käsitettä onkin ehkä helpompi lähestyä sen vastakohdan, ylimielisyyden, kautta. Ylimielisyys on vääristynyttä ylpeyttä. Ylimielisyys eristää toisista ihmisistä. Ylimielisyys estää oppimasta uutta. Ihmiskunnan ylimielisyys voi johtaa luomakunnan kärsimykseen ja tuhoon.

Oikealla nöyryydellä ja hartaudella on yhteys. Jeesus on tässä suhteessa meille esimerkki. Nöyryys ja hiljaisuus olivat hänen valtansa salisuus, kuten virressä 15 lauletaan. Matteuksen evankeliumissa ovat Jeesuksen sanat: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.”

Levollista paastonaikaa – matkalla pääsiäisen valoon.