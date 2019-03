Marjo Airosto haluaa, että kaikilla on mahdollisuus toisen asteen opintoihin

Kangasalalainen ICT-asiantuntija Marjo Airosto ei tuntenut mitään puoluetta omakseen. Liike Nytin toimintatapa kuunnella kansalaisia koko vaalikauden ajan vetosi Airostoon niin paljon, että hän lähti eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Ikä: 58.

Työ: ICT-erityisasiantuntija.

Puolue: Liike Nyt. Se ei ole puolue vaan poliittinen liike.

Mikään nykyisistä puolueista ei edusta sitä, mitä odotan. Niissä on jotain hyvää, mutta vastapainoksi myös huonoa.

Liike Nyt -toimintatapa on oikea. Ihmisten avoin vuoropuhelu on avain parempaan päätöksentekoon. Liike Nyt haluaa kuulla mielipiteitä niiltä, joita politiikka ei ole aiemmin kiinnostanut. Asioista kysytään heiltä, joita ne koskettavat. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus päästä mukaan päätöksentekoon koko vaalikauden ajan, koska asioista ei saa päättää pienessä päättäjien sisäpiirissä.

Ehdokkuus: Ensimmäinen kerta ehdokkaana. Liike Nyt edustaa juuri sitä, mitä sitoutumattomana ehdokkaana politiikalta odotan. Tuntui varsin luontevalta ja sopivalta lähteä mukaan.

Perhe: Kaksi lasta, nyt jo aikuisia. Kotona on isäntä ja koira.

Luottamustehtävät: Ei luottamustehtäviä ja kannatan sitä, ettei kansanedustaja ole kaksoisroolissa esimerkiksi yhtäaikaa kunnanvaltuustossa ja eduskunnassa. Aika ei voi riittää kahden roolin kunnolla hoitamiseen. Hoidan työni yhdessä paikassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Asuinpaikka: Kangasala. Täällä on kaunis ja puhdas luonto, ihana maaseutu, hienot vesistömme ja upeat näköalat harjuiltamme. Kannattaa muistaa arvostaa upeaa pitäjäämme, vaikka sen kauneus joskus unohtuukin ja muuttuu liian arkipäiväiseksi. Luen kaikki maaseutumaiset ympäristökunnat myös samaan kauniiseen kategoriaan.

Olen asunut Kangasalla yhdenjaksoisesti jo reippaasti yli 30 vuotta, välillä olin muutaman vuoden Tampereen puolella opiskelun takia, mutta luonto veti takaisin maaseudulle.

Harrastukset: Harrastan muun muassa puutöitä. Kävin betonityökurssin ja innostuin tekemään maakellarin päälle terassin. Harrastan toisinaan myös taulujen maalaamista, käsitöitä ja lukemista. Polttopuut pilkotaan omista puista. Kodin remontointi on myös virkistävää puuhaa, kuin myös puutarhatyöt. Opiskelen parhaillaan ohjelmointia, kyberturvallisuutta ja tekoälyä.

Keskeiset vaaliteemat: Nuorille on taattava mahdollisuus toisen asteen opintoihin sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Seksuaali- ja väkivaltarikosten seuraamuksia on kovennettava huomattavasti.

Kestävä kehitys, aurinko- ja tuulivoimaenergian hyödyntäminen ja mikrotuotannon tukeminen.

Nykyiseltä hallitukselta kesken jääneen ns. lunastuslain pikainen loppuunsaattaminen.

Työeläkkeiden indeksi on muutettava seuraamaan enemmän palkkatason kehitystä.

Varainsiirtoveron poistaminen kaikilta asunnon omaan käyttöönsä ostavilta.