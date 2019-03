Vuoden maisemateko -kilpailu käynnistää suuret suomalaiset vieraslajitalkoot

Maa- ja kotitalousnaiset haastavat suomalaiset suuriin suomalaisiin vieraslajitalkoisiin Vuoden maisemateko 2019 -kilpailulla. Viidettä kertaa järjestettävällä kilpailulla kannustetaan yksittäisiä kansalaisia ja yhteisöjä yhteistyöhön vieraskasvilajien torjumiseksi ja Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kilpailuaikaa on syyskuun loppuun saakka.

Suomessa kasvaa monia vieraskasvilajeja, jotka valtaavat tilaa luontaisilta lajeiltamme. Pahimmillaan luontoon levinneet vieraslajit ovat vaaraksi ihmisille ja suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle. Vaikka vieraslajit saattavat olla komeita ja eksoottisen näköisiä, niiden ei tule antaa levitä. Torjunnan aloittaminen omasta puutarhasta on usein helpointa.

Suurissa suomalaisissa vieraslajitalkoissa tutustutaan vieraslajeihin ja tehdään torjuntatoimenpiteitä yksin tai isommalla joukolla.

Talkoisiin voi kutsua mukaan muita toimijoita ja tunnelmia voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vuodenmaisemateko.

On hyvä muistaa, että torjuntatoimenpiteille tulee olla aina maanomistajan suostumus. Mikäli kohde on maantien läheisyydessä, tulee etukäteen ottaa yhteyttä tien kunnossapidosta vastaaviin toimijoihin. Jos kohde on radan läheisyydessä, otetaan ensin yhteys radan kunnossapidon aluepäälliköihin tai aluevastaaviin. Alueelliset ympäristöviranomaiset antavat neuvontaa vieraslajeista. Lisätietoa antavat myös Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalveluiden asiantuntijat.

Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen kilpailuun: www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko