Muotoilu on nykyään hyvin keskeinen tapa jäsentää ja järjestää ihmisten arkista elämää. Se on toisaalta ollut suomalaisen kulttuurin yksi arvostettu identiteettitekijä jo vuosikymmeniä.

Kirjapöytänäyttelyn Sukella muotoiluun – yksityiskirjasto ihmisten käyttöön on koonnut FM Jaakko Simola omasta yksityiskirjastostaan. Hän on työskennellyt Designmuseon oppaana noin 15 vuotta ja kerännyt alan kirjoja, jotka käsittelevät tunnettujen muotoilijoiden työtä sekä muotoilun, taideteollisuuden ja -käsityön eri aloja ja ilmiöitä. Nyt mukana on noin 50 kirjaa.

Näyttely on kolmas osa näyttelyiden sarjassa, jossa on aiemmin ollut esillä ja kirjaston kävijöiden luettavana rakennusperintöön sekä vanhojen tavaroiden hoitoon liittyviä kirjoja.

– On hyvää ja huonoa muotoilua. Siihen tulee suhtautua aina myös kriittisesti: kauneus ja yllätyksellisyys ovat arvoja toiminnallisuuden rinnalla, käyttäjälähtöinen muotoilu haastaa

puolestaan uuteen ajatteluun. Sydän-Hämeessä meillä on oman paikalliskulttuurin keskellä sekä erilaisia yhteyksiä muotoiluhistoriaan että nykyajan aktiivisia toimijoita. Usein paikallisuus on muotoilun arvoa

lisäävä tekijä. Ehkä näin voisi olla meidänkin kotiseudullamme.

Näyttely on esillä pääkirjasto Arkissa avoinnaoloaikoina huhtikuun puoleen väliin saakka.