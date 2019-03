Tupateatterin väki hankki 300 neliötä ikimetsää Kuhmalahdelta

Eräjärven Tupateatterin kevään näytelmä on Anna Krogeruksen kirjoittama Parhaissakin perheissä. Siinä puhutan rikkoutuneesta perheidyllistä, jossa kohtaamattomuus ja hylätyksi tulemisen pelko rakentavat ihmisille vankilan. Sieltä tuntuu olevan mahdotonta päästä pois.

Keitä me olemme ja mistä oikein on kyse ajassa, jota parhaillaan elämme, kysyy ohjaaja Jarmo Skön näytelmän esittelyssä.

”Lopettakaa pelleily, pelastakaa ilmakehä!” on yksi näytelmän sanoma. Niinpä Tupateatterin väki päätti hankkia itselleen ensi-iltalahjaksi 300 neliön palan ikimetsää Kuhmalahdelta.

Ensi-illan katsojapalaute piti esitystä vaikuttavana. Siinä on aiheistoa ympäristöaktivismista ihmissielun syvyyksiin. ”Kyllä oli nappiin valittu näytelmä”, kuultiin yleisön sanomana.

Tupateatterissa on tulossa vielä seitsemän esitystä maaliskuun lopun ja huhtikuun alkupouolen aikana. Esityksen on ohjannut tamperelainen Jarmo Skön. Seuraava esitys on torstaina 28.3. kello 19 Eräjärven Seuratalossa, Eräpyhäntie 937.