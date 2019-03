Yleisestä siisteydestä meillä ja muualla

Olimme vaimon kanssa Venetsiassa maaliskuun alkupuolella. Venetsiahan on viime aikoina tullut tunnetuksi siitä, että kaupunki on alkanut hillitä sitä suunnatonta turistitulvaa, joka saapuu sinne päivittäin ja tukkii kapeat kujat. Se, mikä kaupunkilaisia on eniten harmittanut, ovat turistien huonot tavat. Niinpä kaupunki jakaa saapuville matkalaisille ohjeet #Enjoy Respect Venezia siitä, mitä ei saa tehdä, ja ilmoittaa samalla sen sakon suuruuden, joka rikkeistä seuraa.

Otetaanpa esimerkkejä. Syöminen tai juominen muilla paikoilla kuin mainituille toiminnoille varatuilla, siitä seuraa sakko 200 euroa. Eväitä ei siis sovi syödä missä vaan. Jos liikkuu kaupungilla hyvin kevyessä, paljastavassa vaatetuksessa, sakko samoin 200 euroa. Roskien heittelystä voi saada sakkoa 100–200 euroa, mutta kyyhkysten ja lokkien syöttämisestä, joka on siis kiellettyä, voi saada sakkoa 25 eurosta alkaen jopa 500 euroa. Graffitien piirtelystä tai vastaavasta töhrimisestä 400 euroa, ja jos ostaa laittomilta myyjiltä väärennettyjä merkkitavaroita satasesta alkaen aina 7000 euroon saakka sakkoa. Siellä on tosiaan elettävä sääntöjen mukaan siististi. Karkkipapereita ei pidä heittää kadulle vaan viedä roskikseen.

Eikö tämä ole ihan hyvä asia, kun mikään muu ei tepsi? Katsotaanpa ympärillemme täällä Pälkäneellä: karkkipapereita, tyhjiä juomatölkkejä, kokoon rutistettuja tupakkarasioita, kaikkea sellaista jalankulkureittien varrella. Ihan kuin kotona ja kouluissa ei puhuttaisi asioista laisinkaan. Siitä vaan tien sivuun, kun karkkipussi tyhjenee.

Meitä suomalaisia on pidetty aika siistinä kansana, mutta on kai taannuttu. Euroopassa matkailleet eivät ole voineet olla huomaamatta huippusiistejä Sveitsiä tai Itävaltaa. Toisaalta on sitten maita, joissa kaikki on toisin eikä millään ole väliä. Mitähän jos Pälkäneellä kevään tullen aloitettaisiin tehostetut siivous- ja siisteystalkoot ja alettaisiin pitää julkiset paikat kunnossa, puhtaina ja siisteinä? Aina joskus puhutaan ympäristökatselmuksista, mutta ovat tainneet jäädä puhumisen asteelle?

Paul Tiililä