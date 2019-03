Vaalipaneelissa pohditaan maaseudun elinvoimaa

Kehittyvät Kukkian kylät-hanke järjestää lauantaina 30.maaliskuuta kello 14.30 vaalipaneelin Mikkolan Navetalla. Kansanedustajaehdokkailta kysytään, miten he kansanedustajina olisivat valmiita tukemaan maaseudun ja kaupunkien kehittymistä rinnakkain. Miten he aikovat toimia, jotta maaseudulle saadaan lisää asukkaita ja työpaikkoja? Vaalien yksi tärkeitä teemoja on terveydenhuolto. Luopioisissa se tarkoittaa terveysaseman säilyttämistä. Ehdokkailta odotetaan vastauksia myös vanhusten ja vammaisten hoidon sekä koulujen ja lasten päivähoidon turvaamiseen. Tiestön kunto ja liikenneyhteydetkin ovat maaseudun huolena.

Paneeliin on kutsuttu kansanedustajaehdokkaita lähikunnista. Ainoa pälkäneläinen ehdokas on Liike Nytin Antti Hintikka. Mukaan ovat Hintikan lisäksi lupautuneet Hanna Laine (sd), Hanna Holma (kesk) sekä Iikka Nikkinen (vas) Kangasalta sekä Pauli Kiuru (kok) ja Tarja Ahonen (sin) Valkeakoskelta. Vihreistä mukana on Kukkian kesäasukas Matti Helimo. Paneelin vetää Pertti Salminen.