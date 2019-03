Kostian koululaisten työt matkaavat maailmalle

Tänä keväänä Kostian koulun kuudennet luokat A ja B ovat taas ahkeroineet uuden kuvistyön parissa. Aiheeksi oli annettu matka ja siitäpä oli saatu monenlaisia mielenkiintoisia kuvia aikaan.

Työt esitellään Serbiassa Belgradissa muistitikulta ja alkuperäiset viedään myös sinne, jotta ne voivat matkata eri maissa järjestettäviin Children Projectin näyttelyihin. Tällä hetkellä mukana olevia maita ovat: Hollanti, Itävalta, Uusi Seelanti, Englanti, Turkki, Meksiko, Ghana, Filippiinit, Azerbaitsan, Argentiina, Marokko, Intia ja juuri liittyi Kanada, sekä Suomi, joka on ollut mukana alusta asti. Montenegro on pudonnut pois, koska jäsenmaksu on maksamatta. Vielä ei ole tiedossa varmuudella, mikä maa kiertonäyttelyn järjestää.

Pälkäne järjestää syksyllä 2020 kansainvälisen näyttelyn, jonka teemaksi on valittu Mielipaikka. Käytännön järjestelyissä on mukavasti puuhaa kaikille halukkaille. Belgradista tulee myös tuliaisina sertifikaatit kaikille viime kesän katutaidetapahtumaan työnsä tehneille oppilaille.