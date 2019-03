Tuntematon Kosovo

Minulla oli tilaisuus maaliskuussa tavata eräässä tilaisuudessa Kosovon kansalaisia. En ollut tiennyt Kosovosta aikaisemmin oikeastaan juuri mitään. Pääasiassa sen, mikä oli tullut esille Kosovon albaanien ja serbien välisessä sodassa, jota presidentti Martti Ahtisaarikin oli lopettamassa.

Kosovo on pieni maa-alue keskisellä Länsi-Balkanilla, osa entistä Jugoslaviaa, jonka köyhintä aluetta se oli ollut. Asukkaita on vain noin 1,8 miljoonaa. Maan pääkaupunki on Pristina.

Kosovo kuului entiseen Jugoslaviaan. Sen hajottua serbinationalismi voimistui ja albaanit ajettiin ahtaammalle. Vuonna 1981 alettiin kahakoida serbien ja albaanien kesken Kosovossa. Osa kosovolaisista tahtoi liittyä Albaniaan ja serbit vastustivat. Miksi Albaniaan, siksi, että kosovolaisten enemmistö puhuu äidinkielenään albaniaa.

1990-luvulla Serbian ote Kosovosta voimistui. Kosovon vapautusarmeija aloitti vuonna 1995 laajamittaisen vastarinnan. Vuoteen 1998 asti albaanit laajensivat hallitsemaansa aluetta Kosovossa, kunnes Serbian presidentti Milosevic lähetti joukkonsa kukistamaan vapautusliikkeen.

Sodan seurauksena Kosovosta tuli jaettu maa. Jakolinja menee Mitrovican kaupungin läpi kulkevassa joessa. Sen pohjoispuolella puhutaan serbiaa, maksetaan dinaareilla ja kirjoitetaan kyrillisillä kirjaimilla. Eteläpuolella puhutaan albaniaa, maksetaan euroilla ja kirjoitetaan latinalaisilla kirjaimilla.

Kosovon pääuskonto on islam, mutta muslimikulttuuriin liittyviä erityisiä käyttäytymissääntöjä ei ole. Kosovo itsenäistyi yksipuolisella julistuksella 2008, mutta Serbia ei ole tunnustanut maan itsenäisyyttä, mutta Suomi on. Meillä on Pirstinassa suurlähetystökin.

Maassa on melko suuri serbivähemmistö ja yhteiselo on ajoittain hankalaa. Elämä siellä normalisoituu kuitenkin pikku hiljaa, ja maa on alkanut panostaa mm. matkailuun. Sen valtteja ovat kaunis luonto,

historialliset nähtävyydet, ystävälliset ihmiset sekä kiehtova kahvilakulttuuri.

Tapaamani albaanit olivat hyvin ystävällisiä ja puheliaita. Sain paljon tietoja albanian kielen professori Teuta Sylqalta. Hän ja hänen ystävättärensä suhtautuvat hyvin myönteisesti ja positiivisin odotuksin tulevaisuuteen. Voi vain toivoa, että pieni kansakunta saa rauhassa rakentaa sitä.

Paul Tiililä