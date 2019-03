Kangasalan lukio saisi rahaa lisäämällä opiskelijamääräänsä

Kangasalan lukion ja Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen menestys tuo vetovoimaa koko kaupungille. Tästä kertovat runsaat ja kasvavat hakijamäärät. Lukion ensisijaisten hakemusten määrä oli nyt jopa 147, kun aloituspaikkoja kaiken kaikkiaan on vain 125 kappaletta.

Kangasalan ykkössijalle asettaneista siis yli 20 nuorta joutuu opiskelemaan ylioppilastutkinnon jossain muualla. Sama tilanne tietysti Kangasalan lukion sijoille 2.–5. asettaneiden nuorten kohdalla. Yhteensä Kangasalan lukioon oli 363 hakijaa. Ensisijaisten hakemusten vertailussa Kangasala on Tampereen kehyskuntien joukossa halutuin. Vetovoiman taustalla ovat mm. kaupungin panostukset uuteen lukiorakennukseen, huikean suosion saavuttaneet musikaali-projektit, laaja kurssitarjonta, osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä erilaiset pitkäkestoiset kehittämishankkeet mm. liikunnan ja kansainvälisyyden parissa.

Kangasalan kaupungin kuluvan vuoden tulosennustetta tasapainotettaessa olen kuullut lukion säästövelvoitteeksi noin 35 000 euroa. Kehotan poliittisia päättäjiä vetovoimaa vähentävien leikkausten sijaan pohtimaan tulopuolen kasvattamista. Opetushallituksen laskelmien mukaan valtionavun yksikköhinta on 5549 euroa per opiskelija. Esimerkiksi 7 opiskelijan lisäys opiskelijamäärään tuottaisi valtionapuna 38 843 euroa. Lisäyksellä vahvistettaisiin kangasalalaisten nuorten mahdollisuuksia kirjoittaa ylioppilaaksi Kangasalta. Huonoa olisi tietysti 1–2 oppilaan lisäys aloittavien opetusryhmien kokoon. Henkilöstö kun on vastaavaa säästöä tuonut kaupungille jo aiemmin.

Vielä huonompi vaihtoehto olisi kasvattaa ryhmäkokoja samalla tulopohjalla tai antaa leikkaamalla kurssitarjonnasta signaali, että Tampereen kehyskuntien vetovoimaisin lukio Tredun kyljessä heikentää opetustarjontaansa. Vaivalla rakennettu brändi voisi kokea kolauksen ja hakijamäärät kääntyä laskuun.

Isossa kuvassa ja pidemmällä tähtäimellä on viisainta pidättäytyä kaikista kasvatukseen ja koulutukseen kohdennetuista leikkauksista. Investoinnit koulutukseen maksavat itsensä monin verroin ja tavoin takaisin. Tulevaisuudessa työpaikkoja, johon koulutusta ei tarvita ei enää juuri ole ja vain työtä tekemällä pidämme sivistysyhteiskuntana huolta nuorimmista, heikoimmista ja vanhimmistamme. Koulutus ratkaisee.

Matti Helimo

Eduskuntavaaliehdokas, Vihreät

Kirkkoharjun koulun opettaja

Pääluottamusmies, Kangasalan kaupunki