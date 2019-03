Sarjakuvista lasten kirjojen kautta ”oikeisiin” kirjoihin

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 300 vuotta Daniel Medelplanin puuaapisesta, jonka ansiosta pälkäneläiset oppivat lukemaan, vaikka isovihan aikaan hävitetyssä maassa oli kaikesta pulaa.

Pälkäneellä vietettävä lukutaidon vuosi innostaa lukijakuntaa tarttumaan kirjaan. Tällä palstalla kirjavinkkaajiksi haastetut esittelevät kolme lukemisen arvoista kirjaa. Lisäksi lukijat voivat toimittaa omia kirjavinkkejä osoitteeseen daniel.medelplan@gmail.com.

Kirjavinkkaajina kirjaston 8.-luokkalaiset TET-harjoittelijat

Nykyisin nuoret viettävät suurimman osan ajastaan katsoen joko Netflixiä tai televisiota. Kovakantisten kirjojen lukeminen on vähentynyt huomattavasti ja lukeminen kiinnostaa aiempaa vähemmän. Nyt tulee luettua sarjojen tekstityksiä tai kuunneltua äänikirjoja.

Lukutaidon vuonna nuoria ja muitakin yritetään innostaa lukemaan enemmän kirjoja tai vaikkapa sanomalehtiä tai Aku Ankkoja. Me itse olemme aloittaneet lukemisharrastuksen Aku Ankoista, ja siirtyneet sitten lastenkirjojen kautta ”oikeisiin” kirjoihin.

Nykyään luemme satunnaisesti. Jos kirja sattuu olemaan hyvä, sitä tulee luettua enemmän, mutta meidän mielestämme huonoja kirjoja ei aina jaksa lukea loppuun. Enimmäkseen olemme molemmat lukeneet elämänkertoja, fantasiakirjoja sekä rikosmysteerejä, mutta myös monia muita erilaisia kirjatyylejä.

Yhteenvetona kaikesta tästä on se, että lukeminen kannattaa, oli se sitten dekkari tai sarjakuva. Kaikenlainen lukeminen kehittää lukutaitoa ja on hyväksi. Ainoa tapa kehittää lukutaitoa on siis yksinkertaisesti lukea enemmän.

Murhamysteereitä ja koskettava päiväkirja

Agatha Christie – Eikä yksikään pelastunut

Kymmenen eritaustaista ihmistä kutsutaan huvilaan eristetylle saarelle. Siellä he saavat tietää heitä yhdistävän asian, sen että jokainen on vastuussa murhasta. He näkevät seinällä runon kymmenestä pienestä neekeripojasta, jotka kuolevat yksitellen erikoisin tavoin ja yhtäkkiä ihmisetkin alkavat kuolla runon tavoin. Kuka on vastuussa kuolemista ja saadaanko hänet kiinni ennen kuin kaikki ovat kuolleet?

Kannattaa lukea tämä Agatha Christien kirja. Siitä ei puutu jännitystä eikä liioin vaaran tunnettakaan.

Agatha Christie – Helmeilevä kuolema

Tästä kirjasta ei puutu jännitystä, eikä odottamattomia käänteitä, onhan se kuitenkin Agatha Christien kirjoittama murhamysteeri. Kirja on kirjoitettu vuonna 1945 ja käännetty suomeksi vuonna 1959 WSOY kustannusyhtiön voimin. Helmeilevä kuolema -kirja on siis yksinkertaisesti ilmaistuna murhamysteeri, jossa nuori Rosemary Barton murhataan, vaikka kaikki epäilevät hänen tehneen itsemurhan. Tämän jälkeen Rosemaryn mies alkaa epäillä vaimonsa itsemurhaa murhaksi, jota hän alkaa selvittää ja päätyy itse odottamattoman paikan eteen. Murhattiinko siis hänetkin, kun hän tiesi liikaa murhaajasta? Sen saat tietää, kun luet tämän kirjan.

Mielestäni tämä kirja oli aluksi vähän tylsä ja monimutkainen, mutta loppua kohden kaikkien käänteiden jälkeen kirja olikin ihan hyvä. Suosittelen kirjaa kaikille, joita kiinnostaa jännitys ja rikosmysteerit.

Anne Frank – Nuoren tytön päiväkirja

Kaikki tietävät varmaan nuoren juutalaistytön nimeltään Anne Frank, joka eli 1940-luvun Hollannissa, tarkemmin Amsterdamissa. Tämä kyseinen ”Nuoren tytön päiväkirja” on hänen omaa käsialaansa ja yksi maailman myydyimmistä elämänkerroista, ehkä jopa myydyin.

Tässä kirjassa, joka on kirjoitettu päiväkirjamuotoon, Anne Frank kuvailee elämäänsä piilopaikassa, jonne kahdeksanhenkinen juutalaisryhmä on mennyt turvaan holokaustia. He kutsuvat sitä ”salaiseksi siiveksi”, jossa he elävät reilut kaksi vuotta.

Kirja oli mielestäni aluksi vähän tylsä, mutta jälleen loppua kohden se parani. On ihmeellistä hyvällä tavalla, miten suunnilleen minun ikäiseni nuori on kirjoittanut koskettavan elämänkerran omasta elämästään, ja vielä niin hyvin. Voin suositella kirjaa kaikille, joita kiinnostaa elämänkerrat ja nuoren juutalaistytön elämä holokaustin aikaisessa Hollannissa.

John Green – Kaikki viimeiset sanat

Kaikki viimeiset sanat on kirjailija John Greenin esikoisteos, ja se keskittyy Miles ”Lyllerö” Halterin elämään tämän siirryttyä kouluun Culver Creekin sisäoppilaitokseen Alabamaan. Siellä hän tapaa Alaskan, tytön jolla on mullistava vaikutus Lyllerön elämään. Milesin, jonka koko elämä tähän asti on ollut melko mitäänsanomatonta, muuttuu hetkessä tämän ystävystyttyä Everstin sekä Alaskan kanssa.

Kirja on mielestäni uskomattoman hyvä, eikä siitä puutu hyviä käännekohtia tai huumoria. Voisin siis mielelläni suositella kirjaa kaikille, jotka ovat yhtään kiinnostuneita sitä lukemaan.

Louis Sachar – Paahde

Paahde on kirja, jonka me molemmat olemme lukeneet koulussa. Se kertoo huono-onnisesta Stanley ”Luolamies” Yelnatsista. Tämä sattuu tapansa mukaan olemaan väärässä paikassa väärään aikaan ja joutuu sen takia Greenjärven leirille valittuaan sen vankilan sijasta. Siellä hän tutustuu monenlaisiin henkilöihin ja ystävystyykin osan heistä kanssa.

Kirja oli mielestämme ihan hyvä ja voimme suositella sitä kaikille, joita kiinnostavat tällaiset seikkailuhenkiset kirjat. Kirja oli kaikin puolin hyvin kirjoitettu, vaikka ei ihan oma suosikkimme ollutkaan.

Kirjastossa työelämään tutustuneet Pälkäneen yhteiskoulun kahdeksasluokkalaiset Vilma ja Hanna-Maria